Как вы относитесь к переносу автостанции «Сокол»?

GOROD48 решил поинтересоваться мнением липчан по поводу, можно сказать, судьбоносного решения, озвученного на прошлой неделе — переноса автостанции «Сокол».

Автостанцию «Сокол» переносят в ТРЦ «Липецк», который находится от нее на расстоянии примерно в два километра. От нового места автобусы отправятся уже 1 октября.



Как выяснилось, не все из тех, кто пользуется автостанцией, знают о нововведении, а большинство тех, кто в курсе, против переноса, объясняя это привычкой к старому месту.



Липчане, одобрившие перенос станции, в качестве аргумента назвали плохое состояние ее здания — они надеются, что на новом месте будет комфортнее.