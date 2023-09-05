29 минут назад
Как вы относитесь к переносу автостанции «Сокол»?
GOROD48 решил поинтересоваться мнением липчан по поводу, можно сказать, судьбоносного решения, озвученного на прошлой неделе — переноса автостанции «Сокол».
Как выяснилось, не все из тех, кто пользуется автостанцией, знают о нововведении, а большинство тех, кто в курсе, против переноса, объясняя это привычкой к старому месту.
Липчане, одобрившие перенос станции, в качестве аргумента назвали плохое состояние ее здания — они надеются, что на новом месте будет комфортнее.
галина
Наталья
Александр
санитар