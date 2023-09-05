ПозиTиV

29 минут назад

Как вы относитесь к переносу автостанции «Сокол»?

4 472
#Говорит Липецк
1

GOROD48 решил поинтересоваться мнением липчан по поводу, можно сказать, судьбоносного решения, озвученного на прошлой неделе — переноса автостанции «Сокол».

Автостанцию «Сокол» переносят в ТРЦ «Липецк», который находится от нее на расстоянии примерно в два километра. От нового места автобусы отправятся уже 1 октября.

Как выяснилось, не все из тех, кто пользуется автостанцией, знают о нововведении, а большинство тех, кто в курсе, против переноса, объясняя это привычкой к старому месту.

Липчане, одобрившие перенос станции, в качестве аргумента назвали плохое состояние ее здания — они надеются, что на новом месте будет комфортнее.
4 472
#Говорит Липецк
1

Комментарии (4)

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галина

9 минут назад
Отличное решение... Просто существующая автостанция позор для современного Липецка...Один туалет на улице чего стоит...
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Наталья

12 минут назад
Не лучше бы было благоустроить старый автовокзал,чем выдумывать всё это.место выбрали неподходящее для вокзала,совсем неподходящее.
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Александр

14 минут назад
Почему 1 октября??? Мост ещё не достроили. Это будет просто ужас какая пробка, особенно в час пик утром и вечером!!! Сначала достройте мост, а потом пожалуйста...
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санитар

26 минут назад
Сначала надо думать, а затем делать. Здесь наоборот.
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