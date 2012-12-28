Поставивший смертельную блокаду 28-летней женщине врач-невролог получил три года колонии-поселения
Происшествия
284
сегодня, 07:34
1,4 килограмма «синтетики» изъяли у братьев-наркоторговцев и их друзей-закладчиков
Дело ушло в суд. По данным следствия, группа успела заработать более 2,5 миллиона рублей.
По данным следствия, в группу входили два брата, 19 и 23 лет, их знакомые — 22-летний молодой человек и 20-летняя девушка. Двое членов группы размещали закладки. Двое других занимались расфасовкой и упаковкой наркотиков.
«Курьеры-закладчики были задержаны с поличным в момент размещения наркотиков в тайнике в Усманском округе. Там оперативники обнаружили и изъяли полимерный сверток со смесью N-метилэфедрона. Также закладки с запрещенными веществами были изъяты полицейскими в Липецке, Ельце, Лебедянском, Грязинском и Елецком округах», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В квартире обвиняемых также были найдены наркотики и приспособления для их расфасовки. Всего полицейские нашли более 1,4 килограмма наркотиков.
На время следствия все участники группы арестованы. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
10
13
0
4
0
Комментарии