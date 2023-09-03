Общество

18 минут назад

Несколько домов Слободы остались без воды

49
#отключение воды
Несколько домов Слободы остались без воды

Из-за аварии на водопроводе отключена вода в семи домах

Сегодня, 3 сентября для устранения повреждения водопровода диаметром 100 мм по на улице Семашко, 25/2 - «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ ограничил подачу холодного водоснабжения потребителям по адресам: ул. Липовская, 3, 3/3, 5, 5/2; ул. Семашко, 21, 25, 25/2; ул. Игнатьева, 32.

Подвоз воды организован по адресу: ул. Семашко, 25/2. Ориентировочное время окончания работ и подачи воды - 20:00.
49
#отключение воды

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