Происшествия

сегодня, 11:13

Дело о поножовщине у «Трибуны» дошло до суда

9 1338
#поножовщина #конфликт
3
Дело о поножовщине у «Трибуны» дошло до суда

В Липецке дошло до суда уголовное дело 19-летнего парня, обвиняемого в поножовщине у паба «Трибуна». Потерпевший — 21-летний мужчина —  оказался на операционном столе.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 25 июня прошлого года около двух часов ночи пьяный тогда ещё 18-летний житель деревни Кулешовка в 17 метрах от паба «Трибуна» на улице Скороходова поссорился с ранее ему незнакомым 21-летним мужчиной, и ударил его ножом в живот.

Потерпевший рассказал в ходе следствия, что вместе с друзьями: двумя девушками и двумя парнями отдыхал в пабе «Трибуна». Около двух часов ночи друзья решили поехать домой, вышли на улицу, и натолкнулись между «Трибуной» и баром «SV» на группу молодых людей.

В этой группе оказался знакомый потерпевшего, он попросил помочь ему в конфликте с молодыми людьми. Речь шла об их общем знакомом из Новой Деревни. 

Когда кто-то из молодых людей спросил, что потерпевший думает по поводу этого самого знакомого из Новой Деревни, липчанин ответил, что его компания с ним не общается и что тот «чёрт». Его спросили о другом жителе села и о нем он отозвался также. Началась драка, в которой 21-летний липчанин сумел отбиться от троих. 

Получив отпор, нападавшие отошли в сторону. В это время к липчанину подбежали друзья, и стали его удерживать, так как тот был взволнован и всячески старался ударить своих обидчиков.

Через какое-то время друзья отошли. А к потерпевшему подошел обвиняемый с ножом-«бабочкой» в правой руке. Он нецензурно ругался и сказал, что парень сломал челюсть одному из его друзей, за что он его ударит ножом.

Потерпевший пытался успокоить оппонента, но безуспешно. Когда он попытался оттолкнуть нападавшего от себя — тот ударил его ножом. Липчанин почувствовал боль и поднял вверх футболку — из живота пошла кровь…

Парень зажал рану руками, дошел до машины друга, который привез его в Липецкую областную больницу, где раненого госпитализировали в хирургическое отделение и провели ему операцию.

У своего пациента врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция этой статьи — до десяти лет лишения свободы.
9 1338
#поножовщина #конфликт
3

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А лександр

28 минут назад
ха, проблема и в том, что колхозов уже нет более 30 лет. За то есть в Новой деревни человек легенда Николай Грачев (Домкрат) рекордсмен книги рекордов Гиннеса.Может быть вам "городскому" фамилия эта известна? А вообще то поаккуратнее, а то пацаны с "Колоса" могут подъехать
ответить

Факт

сегодня, 13:20
а чего не пишут, что это всё было под алкоголем (легальный наркотик) ?
ответить

ха

сегодня, 12:53
ну че сказать колхоз развлекается
ответить

Продам шлем. С трещиной

сегодня, 12:43
Броню носить надо. Был бы броник, был бы цел. И шлем. И главное, конечно, ракушку на пах. Под джинсами, правда, немного вызывающе выглядит. Зато надежно.
ответить

А лександр

сегодня, 11:57
Разборки колхозные, раньше при"совках" в Новой деревне был не колхоз, а совхоз Миллионер "Красный колос" гремели на весь СССР. А после распада его сделали " Настюшой" вот с этого вся деградация и началось...
ответить

НКВД

сегодня, 11:36
Безногий скорее до Питера дойдёт, чем у нас дела до суда.
ответить

Разборки колхозные

сегодня, 11:33
Просто мы из деревни…
ответить

Разборки колхозные

сегодня, 11:33
Просто мы из деревни…
ответить

Гость

сегодня, 11:25
Какое-то сплошное дегенератство напротив здания администрации. И уже давно продолжается. Значит, кому-то вовремя заносят.
ответить
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что #краеведение
24
«Тот самый Липецк»: две Красные площади, как горожане не узнали брата царя и загнали под стол Васили...
Общество

Еще в рубрике

У вдовы умершего гендеректора завода «увели» 10,6 миллиона рублей
#мошенничество
У вдовы умершего гендеректора завода «увели» 10,6 миллиона рублей

2 минуты назад

Происшествия
У осужденного за мошенничество липчанина пропала арестованная «десятка»: его ждёт суд за сокрытие им...
#приставы #долги #мошенничество
У осужденного за мошенничество липчанина пропала арестованная «десятка»: его ждёт суд за сокрытие им...

сегодня, 12:56

Происшествия
Ложные сообщения о минировании сегодня поступили в шесть школ Липецка
#телефонный терроризм #ложное сообщение
7
Ложные сообщения о минировании сегодня поступили в шесть школ Липецка

сегодня, 11:34

Происшествия
Ночью на объездной дороге погиб пешеход
#авария #ДТП
13
Ночью на объездной дороге погиб пешеход

сегодня, 09:27

Происшествия
Первосентябрьская линейка в 12-й гимназии прервана из-за сообщения с угрозами
#подозрительный предмет #телефонный терроризм
15
Первосентябрьская линейка в 12-й гимназии прервана из-за сообщения с угрозами

сегодня, 09:01

Происшествия
Дело вымогателей – сутенеров рассмотрит суд в Липецке
#проституция #вымогательство
11
Дело вымогателей – сутенеров рассмотрит суд в Липецке

вчера, 17:59

Происшествия