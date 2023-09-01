Дело о поножовщине у «Трибуны» дошло до суда

В Липецке дошло до суда уголовное дело 19-летнего парня, обвиняемого в поножовщине у паба «Трибуна». Потерпевший — 21-летний мужчина — оказался на операционном столе.

Потерпевший рассказал в ходе следствия, что вместе с друзьями: двумя девушками и двумя парнями отдыхал в пабе «Трибуна». Около двух часов ночи друзья решили поехать домой, вышли на улицу, и натолкнулись между «Трибуной» и баром «SV» на группу молодых людей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, 25 июня прошлого года около двух часов ночи пьяный тогда ещё 18-летний житель деревни Кулешовка в 17 метрах от паба «Трибуна» на улице Скороходова поссорился с ранее ему незнакомым 21-летним мужчиной, и ударил его ножом в живот

В этой группе оказался знакомый потерпевшего, он попросил помочь ему в конфликте с молодыми людьми. Речь шла об их общем знакомом из Новой Деревни.

Когда кто-то из молодых людей спросил, что потерпевший думает по поводу этого самого знакомого из Новой Деревни, липчанин ответил, что его компания с ним не общается и что тот «чёрт». Его спросили о другом жителе села и о нем он отозвался также. Началась драка, в которой 21-летний липчанин сумел отбиться от троих.

Получив отпор, нападавшие отошли в сторону. В это время к липчанину подбежали друзья, и стали его удерживать, так как тот был взволнован и всячески старался ударить своих обидчиков.

Через какое-то время друзья отошли. А к потерпевшему подошел обвиняемый с ножом-«бабочкой» в правой руке. Он нецензурно ругался и сказал, что парень сломал челюсть одному из его друзей, за что он его ударит ножом.

Потерпевший пытался успокоить оппонента, но безуспешно. Когда он попытался оттолкнуть нападавшего от себя — тот ударил его ножом. Липчанин почувствовал боль и поднял вверх футболку — из живота пошла кровь…

Парень зажал рану руками, дошел до машины друга, который привез его в Липецкую областную больницу, где раненого госпитализировали в хирургическое отделение и провели ему операцию.

У своего пациента врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия. Санкция этой статьи — до десяти лет лишения свободы.