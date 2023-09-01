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сегодня, 09:05
Более 300 домов подтопило ливнями в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске выпала месячная норма осадков — 104 мм, сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Подтопленными оказались 303 частных дома в низменной части города, где проживает больше тысячи человек, а также семь многоквартирных домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"В зону подтопления попали 303 дома, в которых проживают 1014 человек, из них 49 детей (вода в домах на уровне до одного метра от пола), и подвалы 7 многоквартирных домов. В результате подтопления пострадавших нет", — сказано в сообщении ведомства.
Также сообщается, что в Невельском районе произошел перелив через дорогу местного значения Невельск – Колхозное, в результате село Колхозное оказалось отрезано от города.
Сообщается, что к устранению последствий подтопления привлечены 116 человек и 44 единицы техники. Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде, паромная переправа Ванино - Холмск, железная дорога работают в обычном режиме.
Подтопленными оказались 303 частных дома в низменной части города, где проживает больше тысячи человек, а также семь многоквартирных домов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"В зону подтопления попали 303 дома, в которых проживают 1014 человек, из них 49 детей (вода в домах на уровне до одного метра от пола), и подвалы 7 многоквартирных домов. В результате подтопления пострадавших нет", — сказано в сообщении ведомства.
Также сообщается, что в Невельском районе произошел перелив через дорогу местного значения Невельск – Колхозное, в результате село Колхозное оказалось отрезано от города.
Сообщается, что к устранению последствий подтопления привлечены 116 человек и 44 единицы техники. Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов по фактической погоде, паромная переправа Ванино - Холмск, железная дорога работают в обычном режиме.