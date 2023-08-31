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Советнику вице-президента НЛМК Валентину Москалеву вручили знак отличия «За заслуги перед городом Липецком»

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#награждение
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Советнику вице-президента НЛМК Валентину Москалеву вручили знак отличия «За заслуги перед городом Липецком»

На сессии Липецкого городского Совета депутатов советника вице-президента по энергетике и экологии НЛМК Валентина Москалева наградили знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком». 

Награду ему вручили председатель Липецкого горсовета Евгения Фрай и мэр города Евгения Уваркина. Они отметили многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Липецка, поблагодарили за совместную работу и экспертное мнение по важнейшим вопросам развития городской инфраструктуры.

Валентин Москалев работает на Новолипецком металлургическом комбинате с 1981 года.  При его непосредственном участии успешно реализовывались крупные проекты по всем направлениям деятельности НЛМК: производство, ремонт, экология, охрана труда и информационные технологии. Он участвовал в знаковых для комбината проектах.  В их числе строительство доменной печи «Россиянка» и всех сопутствующих ей объектов, переход комбината на замкнутый водооборотный цикл, изменение схемы энергоснабжения НЛМК. Сейчас Валентин Москалев работает сразу по нескольким направлениям, принимает активное участие в строительстве утилизационной электростанции (УТЭЦ-2) мощностью 300МВт. Высокие компетенции Валентина Ивановича в энергетике помогают и городским службам. Он предоставил свою экспертную оценку по техническим решениям при выборе проекта реконструкции липецких очистных сооружений, сообщает пресс-служба НЛМК.

— Вручение такой высокой награды — действительно волнующее событие для меня,— поделился Валентин Москалев. — Ради такого случая я сегодня даже надел галстук и костюм, хотя джинсы или спецовка для меня намного привычнее. Приятно, что мой многолетний труд отметили — но хочу добавить, что все высокие результаты, которых добиваются на НЛМК, это всегда заслуга команды: нашего общего стремления сделать свою работу максимально профессионально.     



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#награждение
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