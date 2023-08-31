«Золотой стандарт» знаний, новый учебник истории и профориентация: что нового ждёт липецких школьников с 1 сентября

1 сентября в Липецкой области в школу пойдут более 130 тысяч детей, в том числе 13 тысяч первоклассников. Перед началом учебного года начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова рассказала о том, что нового ждёт детей, учителей и родителей в образовательном процессе.





Разговор о новом учебном годе начался с хороших новостей: в Липецкой области идёт строительство трёх новых школ на 3949 мест: уже в 2024 году две школы возведут в Липецке и одну — в Лебедяни. А это ещё один шаг на пути ликвидации второй смены.



Ещё одна проблема, которую успешно решают, — дефицит педагогических кадров. В июне не хватало учителей начальных классов, математики и физики. Но к 1 сентября школы постарались закрыть пробелы в штатном расписании.



Преподавать в школах могут студенты педагогических вузов, начиная с третьего курса. А будущих педагогов теперь готовят прямо со школьной скамьи: в прошлом году в Липецкой области работали 24 психолого-педагогических класса, в этом их будет уже 37.



Стимулировать приток новых кадров также призваны: целевой приём в вузах (по итогам этой приёмной кампании заключены 74 договора о целевом обучении по педагогическим направлениям, в прошлом году было 55), программа «Земский учитель» — как раз сейчас в Тербунах ищут земского учителя по русскому языку, и единовременная выплата в 120 тысяч рублей для молодых педагогов. С этого года такую выплату получают молодые воспитатели, и 22 новых сотрудника детских садов уже ей воспользовались.



Из новшеств в образовательном процессе — с 1 сентября по четвергам школьников ждут внеурочные занятия по профориентации. Предусмотрено три уровня подготовки: базовый, средний и продвинутый. В планах — и профдиагностика, и тесное сотрудничество с системой среднего профессионального образования, и практикоориентированные занятия, и встреча со специалистами, как в школе, так и на рабочих местах.



Уже сейчас к 15 годам большинство липецких школьников определяются с профессией: после окончания 9 класса 60% уходят в техникумы и колледжи. А почти 90% выпускников липецких учреждений среднего профессионального образования после окончания техникумов и колледжей успешно трудоустраиваются по профессии.



По итогам вступительной кампании этого года самое популярное направление в техникумах и колледжах — медицина: конкурс в этом году составил 4,7 человека на место. Не сильно отстаёт металлургия: конкурс был 4 человека на место.



Помочь школьникам с профориентацией также призван фестиваль «Билет в будущее», который по федеральной программе пройдёт в Липецкой области уже этой осенью.



Само образовательное пространство в новом учебном году станет единым по всей стране: «золотой стандарт» образования предполагает, что по всей России дети будут учиться по одному тематическому плану, а переходить из одной школы в другую и переезжать из региона в регион дети смогут безболезненно.

Ключевой принцип: «Одна страна — один учебник». Уже с 1 сентября старшеклассники будут учиться по новому единому учебнику истории — в нём четыре части. В новом учебнике есть раздел об СВО.



В наступающем учебном году в школах продолжатся «Разговоры о важном» по понедельникам: 4 сентября урок будет посвящен Дню знаний, 11 сентября — России.



Всё больше внимания будут уделять патриотическому воспитанию: мальчики-десятиклассники побывают в лагере «Авангард». Первая смена откроется уже в середине сентября, а всего за 24 смены на учебно-тренировочных сборах побывают 1920 человек.



Ставки советников по воспитательной работе вслед за школами появятся и в 22 учреждениях среднего профессионального образования.



В воспитательный процесс вовлечены и 266 школьных театров: афиша представлений уже частично составлена и ожидаются даже гастроли — как между школами, так и между муниципалитетами.



К концу года во всех школах будут созданы спортивные клубы — сейчас их 243. Также половина всех школ имеют свои музеи — всего в Липецкой области открыты 123 школьных музея.



Грызть гранит науки лучше не на голодный желудок. В управлении образования пообещали, что во всех 100% школ питание будет качественным. Начальная школа обеспечена бесплатным горячим питанием. Некоторые школы кормят детей по аутсорсингу, большинство готовят сами, но мониторинг качества регулярно проводят во всех. Отзывы от самих школьников, которые можно оставить, отсканировав QR-код в столовой, собирают и анализируют каждую неделю, и если много негатива — в школу тут же пожалуют проверяющие для оценки качества питания вместе с родительским патрулём.



