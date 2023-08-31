33-летняя женщина получила 7 лет колонии за наркотики

Вместе с напарником закладчицу задержали на автомобиле «Киа Рио» на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе.

Становлянский районный суд вынес приговор 33-летней уроженке Киргизии за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в 2022 году стала «закладчиком» и вместе с неизвестным следствию лицом приобрела более двух килограммов героина и метадона. После этого подсудимая с напарником (в отношении него уголовное дело находится на стадии рассмотрения в суде) направились на автомобиле «Киа Рио» в Воронежскую и Липецкую области, но на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе они были задержаны полицейскими.



Женщину признали виновной и приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.