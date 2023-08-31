Происшествия

вчера, 16:51

33-летняя женщина получила 7 лет колонии за наркотики

5 729
#наркотики
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33-летняя женщина получила 7 лет колонии за наркотики

Вместе с напарником закладчицу задержали на автомобиле «Киа Рио» на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе.

Становлянский районный суд вынес приговор 33-летней уроженке Киргизии за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина в 2022 году стала «закладчиком» и вместе с неизвестным следствию лицом приобрела более двух килограммов героина и метадона. После этого подсудимая с напарником (в отношении него уголовное дело находится на стадии рассмотрения в суде) направились на автомобиле «Киа Рио» в Воронежскую и Липецкую области, но на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе они были задержаны полицейскими.

Женщину признали виновной и приговорили к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
5 729
#наркотики
1

Комментарии (5)

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вчера, 21:57
Я понять не могу, откуда у наркоманов деньги на эту дрянь
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Созерцатель

вчера, 20:20
Лиза, это называется глобализация и толерантность.
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Нквд

вчера, 19:47
Маловато однако, выйдет в 40 и за старое возьмется
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Дзержинскоий

вчера, 18:21
Жаль не высшую меру назначили. Упыри!
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Лиза

вчера, 17:31
Пусть бы она жила в своей Киргизии, зачем они нам нужны, эти "высококвалифицированные специалисты"?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
41
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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