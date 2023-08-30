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20 минут назад

День знаний с НЛМК проведут для школьников в Парке Победы

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#День знаний
День знаний с НЛМК проведут для школьников в Парке Победы

ПАО «НЛМК» и благотворительный фонд социальной зашиты «Милосердие» приглашают школьников в Парк Победы. 

1 сентября с 13:00 до 17:00 на центральной аллее у фонтана организуют большой праздник «День знаний вместе с НЛМК».  Для учеников и их родителей развернется около 10 различных тематических площадок. Здесь школьники смогут почувствовать себя настоящими металлургами – найдут полезные ископаемые, определят какие предметы сделаны из металла, познакомятся с различными профессиями, проведут несколько опытов и распишут настоящие каски металлургов. В завершении гостей ждет красочное шоу профессора Николя. А чтобы этот День знаний остался в памяти надолго гости смогут сделать фото в праздничной фотозоне.  

Также у школьников будет возможность подать заявки на профориентационные программы НЛМК, которые в этом году стартуют с начала октября: 

- Программа «Профессиональный старт» познакомит с профессиями комбината. Занятия проходят на базе металлургического колледжа и политехнического техникума.

- Программа «Металлургическая смена» проходит на базе центра «Стратегия». С учениками занимаются ведущие преподаватели региона по математике, физике и химии, научные работники из МИСИС и эксперты в области профориентации, которые помогут определиться с будущей профессией.          

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#День знаний
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