Общество

вчера, 17:56

В частном секторе Опытной станции и Дачного отключат холодную воду

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#отключения
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В частном секторе Опытной станции и Дачного отключат холодную воду

30 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители более двух десятков улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4 по улице Торговой, №№ 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской. Машина с водой подъедет по адресу: улица Коммунальная, 14. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 57 по улице Интернациональной, №№ 72, 78, 80, 82 по улице Плеханова. Воду подвезут к дому № 57 по улице Интернациональной. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе района Дачного – на улицах Светлова, Бурлакова, Добровской, Тихой, Патриотической. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. 

С 10:00 до 20:00 неудобства из-за отсутствия холодной воды ожидают жителей частного сектора Опытной станции – улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Полевой, Совхозной, Одесской, Станционной. Воду подвезут по заявкам. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

30 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 6 по улице Московской, №№ 47, 49, 57 по улице Интернациональной, № 70а по улице Плеханова, № 10а по улице Пролетарской, также обесточат площадь Плеханова. 

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#отключения
6

Комментарии (1)

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Шо опять по новой?

вчера, 18:25
На рекорд идут по отключении Торговой ,Комунальной, Горького. В том месяце 7 отключений без всяких оповещений, а в этом?
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