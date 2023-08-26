Дублёры дали бой чемпиону на глазах главного тренера «Металлурга»

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Дублёры «Металлурга» дали бой, но всё равно уступили на своём поле действующему чемпиону СФФ «Центр» нововоронежскому «Атому» - 1:4.

За игрой с трибуны наблюдал главный тренер основной команды Сергей Первушин, который постарался в ответственном матче дополнительно усилить «молодёжку». Так, на месте крайнего защитника отыграл 90 минут Гамзат Хизриев, целый час дублёров усиливал и крайний форвард Кирилл Жуковский. Уроженец Ельца и воспитанник Академии столичного «Динамо» Жуковский, которого немецкий тренер Сандро Шварц привлекал к тренировкам и сборам основной команды, выделялся. Так, в самом дебюте он отличной передачей вывел на убойную позицию партнёра, но тот пробил по центру прямо во вратаря.



Жуковского напутствуют на игру юные болельщики



Вообще к исходу первых получала статистика голевых моментов была – 3-1 в пользу липчан, но с той разницей, что «Атом» свою единственную возможность реализовал. На 15-й минуте капитан гостей Денис Якунин подал угловой, голкипер липчан Дмитрий Вялов не удержал мяч и молодой Игорь Шестаков из пределов вратарской поразил цель.

И всё-таки «Металлург-М» был вознаграждён за самоотверженность и старание. На 37-й минуте Всеволод Соков с фланга забросил мяч в штрафную, которую ещё не успел покинуть приходивший минутой ранее на подачу углового капитан и центральный защитник липчан Максим Кондратов – последовал удар головой и мяч затрепыхался в сетке – 1:1.







Под конец тайма героем стал Вялов. Уже в компенсированное время форвард гостей Сергей Колпаков заработал пенальти, сам же вызвался его бить, но двухметровый голкипер отразил удар. Колпаков ринулся на добивание, но сфолил на липецком защитнике Дмитрии Кукишеве – счёт не изменился.

А вот начало второго тайма «Атом» провёл воистину по-чемпионски. Видимо, Колпаков так обиделся на себя за нереализованный 11-метровый, что буквально в одиночку переиграл «Металлург-М». На 49-й минуте он скинул мяч под удар хавбеку Александру Акулову и тот форменным образом «расстрелял» ворота Вялова – 2:1. Не успели липчане отнести мяч на центр и возобновить игру, как гости совершили перехват в центре поля, Колпаков получил мяч на грани офсайда и точно низом пробил в дальний угол.

На 67-й минуте Колпаков забил похожий гол, оформив победный «дубль» и установив окончательный счёт.



Дублёры "Металлурга" самозабвенно бились, но...



А липчан минутой ранее был не менее роскошный момент. Активно проведший весь матч Сергей Большаков убежал от защитников, но увидев перед собой пустые ворота обо всём забыл и релил пробить – неудачно, хотя рядом открывались два партнёра, которым осталось бы закатить мяч в пустые ворота…

«Металлург-М» не ушёл с предпоследнего 12-го места. Теперь липчанам предстоят матчи на выезде с такими же, как они молодёжными командами курского «Авангарда» (3 сентября) и волгоградского «Ротора» (11 сентября).

Отметим дебют в качестве помощника Сергея Журбенко 32-летнего Александра Викторова, буквально пару месяцев назад закончившего карьеру профессионального футболиста. На матче присутствовал весь бомонд "Металлурга": помимо Первушина - Сергей Машнин, Андрей Овчинников, Андрей Чичкин, Виктор Кукин, из футболистов - Александр Кобзев и Илья Глебов.