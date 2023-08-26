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Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

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Водитель погиб, восемь пассажиров пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Нерюнгринском районе Якутии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД МВД России по республике.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг на закрытой технологической автодороге Улак-Эльга в Нерюнгринском районе.

"Водитель 1993 года рождения автомобиля УРАЛ 32551-0010-41, по предварительным данным, потерял контроль над управлением, в результате чего допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров..." — рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ тормозов. Отмечается, что на спуске автобус неожиданно начал набирать скорость, и водитель крикнул пассажирам, что возникла проблема с тормозной системой. Об этом рассказали участники аварии.

По данным ГИБДД, погибший имел 11 лет водительского стажа. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. "Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию", - добавили в ведомстве.

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