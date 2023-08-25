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ФАС рассмотрит жалобы россиян из-за платной раздачи интернета со смартфонов
В настоящее время оплата за услугу раздачи интернета на некоторых тарифах применяется у операторов "Билайн", МТС, Tele2 и "Мегафон".
В ФАС поступают жалобы абонентов на платную раздачу интернета с их устройств, - рассказал РБК представитель ведомства. По его словам, служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали. Сейчас ФАС анализирует полученную информацию и, если выявит нарушения антимонопольного законодательства, "примет меры реагирования".
Речь идет о функции раздачи интернета со смартфона на другие устройства (так называемый режим модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого имеют доступ в интернет). В апреле абоненты МТС начали получать сообщения о том, что такая раздача интернета с их мобильных устройств стала платной. Если раньше пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно, например для подключения "умных" устройств в доме, то теперь при каждом включении этой функции, например, у абонента в Московском регионе активируется специальный пакет интернета стоимостью 49 рублей за 50 Гб с ограничением срока действия на сутки. Как пояснял представитель МТС, новые условия затрагивали ряд архивных тарифов с безлимитным интернетом и позволяли "более выгодно раздавать трафик".
Но нововведение постепенно распространяют и на другие тарифы, - пишет издание.
У "ВымпелКома" (бренд "Билайн"), как рассказал его представитель, плата за раздачу интернета на другие устройства на разных тарифных планах существует с 2019 года и с тех пор она не менялась. "Введение платы позволило оптимальнее использовать ресурсы сети. Каких-то массовых жалоб от наших клиентов по этому поводу не поступает, но мы всегда готовы оценить уровень потребления услуг связи конкретным клиентом и предложить ему наиболее выгодные индивидуальные условия", - заявил представитель оператора.
Летом ряд абонентов "Т2 РТК Холдинга" (бренд Tele2) жаловались на форумах, что у них больше не получается раздавать интернет другим устройствам со смартфона, подключенного к архивному тарифному плану. На новых тарифах появилась платная опция для раздачи за 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц.
У "МегаФона" раздача интернета также платная — соответствующая опция стоит 90 рублей за 30 дней.
На протяжении последних лет ФАС реагирует на любые повышения тарифов сотовыми компаниями проверками и, как правило, по их итогам признает операторов нарушителями антимонопольного законодательства и выдает предписания о необходимости снижения тарифов до экономически обоснованного уровня. Но в ближайшее время ситуация может измениться. В августе этого года Минцифры опубликовало проект Стратегии развития отрасли связи России до 2035 года, в котором предусмотрена возможность для операторов связи повышать тарифы выше уровня инфляции при условии, что они реинвестируют значительную часть получаемой дополнительной прибыли в проекты развития сетей связи и освоение новых технологий.