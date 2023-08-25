Происшествия

14 минут назад

Cообщение о минировании утром поступило и в онкодиспансер

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#телефонный терроризм #минирование
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Cообщение о минировании утром поступило и в онкодиспансер

В липецкие учреждения сегодня поступило несколько ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Сегодня в 09:00 сообщение о минировании поступило в Липецкий областной онкологический диспансер.

Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача по медицинской части Бела Чехоева, в онкодиспансер приезжали экстренные службы, всё проверили и ничего опасного не нашли. При этом в онкодиспансере обошлись без эвакуации.

Добавим, что утром в Липецке также «заминировали» автовокзал. Туда позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.
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#телефонный терроризм #минирование
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