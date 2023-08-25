Происшествия
14 минут назад
Cообщение о минировании утром поступило и в онкодиспансер
В липецкие учреждения сегодня поступило несколько ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах.
Сегодня в 09:00 сообщение о минировании поступило в Липецкий областной онкологический диспансер.
Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача по медицинской части Бела Чехоева, в онкодиспансер приезжали экстренные службы, всё проверили и ничего опасного не нашли. При этом в онкодиспансере обошлись без эвакуации.
Добавим, что утром в Липецке также «заминировали» автовокзал. Туда позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.
Как рассказала GOROD48 заместитель главного врача по медицинской части Бела Чехоева, в онкодиспансер приезжали экстренные службы, всё проверили и ничего опасного не нашли. При этом в онкодиспансере обошлись без эвакуации.
Добавим, что утром в Липецке также «заминировали» автовокзал. Туда позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство.