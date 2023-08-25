Происшествия

41 минуту назад

«ИЖ» и «Хендай» столкнулись под Липецком: пострадал 60-летний мужчина

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#авария #ДТП
«ИЖ» и «Хендай» столкнулись под Липецком: пострадал 60-летний мужчина

24 августа на дорогах области получили травмы два человека.

Около девяти вечера на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись автомобили «ИЖ» с 38-летним мужчиной за рулем и «Хендай» под управлением 28-летнего водителя. В аварии получил травмы 60-летний пассажир «ИЖа», сообщает областное УГИБДД.

Автоинспекция приводит подробности вчерашней аварии на улице Студеновской, в которой пострадал 16-летний мотоциклист.

ДТП произошло в семь вечера, мотоцикл подростка столкнулся с автомобилями «Форд» и «Хендай». 

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#авария #ДТП

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