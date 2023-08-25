Происшествия
41 минуту назад
«ИЖ» и «Хендай» столкнулись под Липецком: пострадал 60-летний мужчина
24 августа на дорогах области получили травмы два человека.
Около девяти вечера на дороге Липецк – Грязи – Песковатка столкнулись автомобили «ИЖ» с 38-летним мужчиной за рулем и «Хендай» под управлением 28-летнего водителя. В аварии получил травмы 60-летний пассажир «ИЖа», сообщает областное УГИБДД.
Автоинспекция приводит подробности вчерашней аварии на улице Студеновской, в которой пострадал 16-летний мотоциклист.
ДТП произошло в семь вечера, мотоцикл подростка столкнулся с автомобилями «Форд» и «Хендай».
Автоинспекция приводит подробности вчерашней аварии на улице Студеновской, в которой пострадал 16-летний мотоциклист.
ДТП произошло в семь вечера, мотоцикл подростка столкнулся с автомобилями «Форд» и «Хендай».