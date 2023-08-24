Общество

58 минут назад

Липецкая вечЁрка: мать убила сына, пять килограммов наркотиков и чугунная карта

1 525
#вечЁрка #убийство #наркотики #благоустройство
2
Липецкая вечЁрка: мать убила сына, пять килограммов наркотиков и чугунная карта

Сегодня, 24 августа, следователи рассказали страшную историю о том, как мать перерезала горло спящему сыну, полицейские сообщили о задержании наркокурьера с пятью килограммами метилэфедрона, и перед железнодорожным вокзалом анонсировали установку чугунной карты Липецкой области.

Жуткое убийство произошло два дня назад в селе Донское Задонского района. 81-летняя женщина перерезало горло своему 57-летнему сыну-инвалиду. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

— Просто она поняла, что ждать обоим от этой «жизни» больше нечего, никому они не нужны и сына тянула, пока силы были. В тюрьме её хоть кормить будут, а на воле ни ей, ни сыну кусок никто не протянет, — предположил Гость.

А Октябрьский суд Липецка осудил 48-летнего липчанина на шесть лет исправительной колонии строгого режима за  покушение на убийство двух человек, которое было совершено в День защитника Отечества год назад.

Полицейские сегодня сообщили о  задержании в Хлевенском районе наркокурьера из Севастополя. Под обшивкой задних дверей его автомобиля сотрудники управления наркоконтроля, хлевенские полицейские и бойцы отряда специального назначения «Гром»  нашли пять килограммов метилэфедрона.

В отношении 24-летнего севастопольца возбуждено уголовное дело. По версии следствия он возил крупные партии наркотиков по регионам, а вознаграждение получал в криптовалюте.

На обновленной привокзальной площади скоро появится чугунная карта Липецкой области, размером три на три метра. Ее вмонтируют в тротуар перед входом в вокзал. В темное время карту подсветят прожекторы. Она призвана сохранить стиль здания, украшенного чугунными инсталляциями.



Ремонт привокзальной площади обещают закончить к ноябрю.

— Рассказывают хорошо, даже отлично, но хочется посмотреть на результат! А То получится как обычно! — заранее начал беспокоиться Нардеп.

И еще по поводу благоустройства. На улицах Каменного Лога впервые за несколько десятилетий появилась нормальная дорога. Местные жители так обрадовались, что начали снимать восторженные видео.



— Хорошая позитивная новость. Е. Уваркина браво, — написал Князь просто князь.

— Липецкая Швейцария. Там только лишь руки приложить, — добавил fed.

— Ну вот! Можно же сделать, если захотеть. Спасибо за дорогу, — поблагодарила Лиза.

Осень все ближе, на завтра синоптики прогнозируют не больше +21 градуса.
1 525
#вечЁрка #убийство #наркотики #благоустройство
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

45 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
38
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

«Чтобы у вас детей было столько, сколько шишечек на рогах оленя»
#свадьба
11
«Чтобы у вас детей было столько, сколько шишечек на рогах оленя»

сегодня, 17:59

Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
#отключения
2
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

сегодня, 17:21

Общество
«Слава Богу, что не на рельсах!»: в Липецке снова торгуют с асфальта овощами, фруктами и зеленью
#торговля
20
«Слава Богу, что не на рельсах!»: в Липецке снова торгуют с асфальта овощами, фруктами и зеленью

сегодня, 16:11

Общество
Сергей Трофимов поздравит Елец с 877-летием 2 сентября
#Елец #туризм
4
Сергей Трофимов поздравит Елец с 877-летием 2 сентября

сегодня, 14:23

Общество
В Каменном логу впервые за десятилетия уложили асфальт
#ремонт дорог
23
В Каменном логу впервые за десятилетия уложили асфальт

сегодня, 12:44

Общество
Мать офицера отсудила у предпринимателя за кухню почти 300 000 рублей, но деньги не получила
#права потребителей
16
Мать офицера отсудила у предпринимателя за кухню почти 300 000 рублей, но деньги не получила

сегодня, 12:00

Общество