Липецкая вечЁрка: мать убила сына, пять килограммов наркотиков и чугунная карта

Сегодня, 24 августа, следователи рассказали страшную историю о том, как мать перерезала горло спящему сыну, полицейские сообщили о задержании наркокурьера с пятью килограммами метилэфедрона, и перед железнодорожным вокзалом анонсировали установку чугунной карты Липецкой области.