58 минут назад
Липецкая вечЁрка: мать убила сына, пять килограммов наркотиков и чугунная карта
Сегодня, 24 августа, следователи рассказали страшную историю о том, как мать перерезала горло спящему сыну, полицейские сообщили о задержании наркокурьера с пятью килограммами метилэфедрона, и перед железнодорожным вокзалом анонсировали установку чугунной карты Липецкой области.
— Просто она поняла, что ждать обоим от этой «жизни» больше нечего, никому они не нужны и сына тянула, пока силы были. В тюрьме её хоть кормить будут, а на воле ни ей, ни сыну кусок никто не протянет, — предположил Гость.
А Октябрьский суд Липецка осудил 48-летнего липчанина на шесть лет исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство двух человек, которое было совершено в День защитника Отечества год назад.
Полицейские сегодня сообщили о задержании в Хлевенском районе наркокурьера из Севастополя. Под обшивкой задних дверей его автомобиля сотрудники управления наркоконтроля, хлевенские полицейские и бойцы отряда специального назначения «Гром» нашли пять килограммов метилэфедрона.
В отношении 24-летнего севастопольца возбуждено уголовное дело. По версии следствия он возил крупные партии наркотиков по регионам, а вознаграждение получал в криптовалюте.
На обновленной привокзальной площади скоро появится чугунная карта Липецкой области, размером три на три метра. Ее вмонтируют в тротуар перед входом в вокзал. В темное время карту подсветят прожекторы. Она призвана сохранить стиль здания, украшенного чугунными инсталляциями.
Ремонт привокзальной площади обещают закончить к ноябрю.
— Рассказывают хорошо, даже отлично, но хочется посмотреть на результат! А То получится как обычно! — заранее начал беспокоиться Нардеп.
И еще по поводу благоустройства. На улицах Каменного Лога впервые за несколько десятилетий появилась нормальная дорога. Местные жители так обрадовались, что начали снимать восторженные видео.
— Хорошая позитивная новость. Е. Уваркина браво, — написал Князь просто князь.
— Липецкая Швейцария. Там только лишь руки приложить, — добавил fed.
— Ну вот! Можно же сделать, если захотеть. Спасибо за дорогу, — поблагодарила Лиза.
Осень все ближе, на завтра синоптики прогнозируют не больше +21 градуса.
Электорат