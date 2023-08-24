Происшествия
сегодня, 15:10
Пытавшийся убить двух знакомых липчанин получил 6 лет колонии строгого режима
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Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 48-летнему ранее не судимому липчанину за покушение на убийство двух лиц.
23 февраля прошлого года вблизи дома №2/1 по улице Перова липчанин едва не зарезал двоих знакомых.
Мужчина уже с утра отмечал День защитника Отечества: пил самогон и пиво. После этого, собрав дома кухонные ножи, он отправился на Центральный рынок для их заточки. По пути мужчина зашел в пивной бар на улице Перова, где отмечала праздник компания из четырех мужчин, а после закрытия бара они продолжили выпивать в припаркованном рядом с баром автомобиле.
Вблизи дома №2/1 на улице Перова пьяный подозреваемый увидел автомобиль «Лада Гранта», в салоне которого в том числе были двое его знакомых. После этого мужчина с имевшимся при нём 25-сантиметровым кухонным ножом направился к этому автомобилю, открыл переднюю пассажирскую дверь, высказал в адрес одного из мужчин угрозу убийством, после чего без каких-либо причин пустил в ход нож.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы, пьяный липчанин нанес хаотичные удары кухонным ножом находившимся в автомобиле двум знакомым мужчинам. Пассажиру он причинил не менее 7 ранений, в том числе грудной клетки и шеи. Водителю мужчина нанес один удар ножом в туловище.
У пассажира удары ножом пришлись в правую руку и туловище. В результате у мужчины остались раны на правом предплечье, плече, грудной клетке справа, шее. Все эти травмы были расценены судмедэкспертами как лёгкий вред здоровью.
35-летний водитель автомобиля, спасаясь от преступника, вывалился из автомобиля. Но это его не уберегло: подсудимый подошёл к находившемуся у задней части автомобиля мужчине и нанёс и ему один удар ножом в туловище — это колото-резаное ранение также было расценено как лёгкий вред здоровью.
После этого завязалась борьба: один из потерпевших мужчин и свидетель происшествия — ещё один из друзей оказали сопротивление, и подозреваемый не довёл задуманное до конца, поскольку был обезоружен.
Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи исполосованных ножом мужчин удалось спасти. Их обидчика суд признал виновным в покушение на убийство двух лиц и приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Мужчина уже с утра отмечал День защитника Отечества: пил самогон и пиво. После этого, собрав дома кухонные ножи, он отправился на Центральный рынок для их заточки. По пути мужчина зашел в пивной бар на улице Перова, где отмечала праздник компания из четырех мужчин, а после закрытия бара они продолжили выпивать в припаркованном рядом с баром автомобиле.
Вблизи дома №2/1 на улице Перова пьяный подозреваемый увидел автомобиль «Лада Гранта», в салоне которого в том числе были двое его знакомых. После этого мужчина с имевшимся при нём 25-сантиметровым кухонным ножом направился к этому автомобилю, открыл переднюю пассажирскую дверь, высказал в адрес одного из мужчин угрозу убийством, после чего без каких-либо причин пустил в ход нож.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы, пьяный липчанин нанес хаотичные удары кухонным ножом находившимся в автомобиле двум знакомым мужчинам. Пассажиру он причинил не менее 7 ранений, в том числе грудной клетки и шеи. Водителю мужчина нанес один удар ножом в туловище.
У пассажира удары ножом пришлись в правую руку и туловище. В результате у мужчины остались раны на правом предплечье, плече, грудной клетке справа, шее. Все эти травмы были расценены судмедэкспертами как лёгкий вред здоровью.
35-летний водитель автомобиля, спасаясь от преступника, вывалился из автомобиля. Но это его не уберегло: подсудимый подошёл к находившемуся у задней части автомобиля мужчине и нанёс и ему один удар ножом в туловище — это колото-резаное ранение также было расценено как лёгкий вред здоровью.
После этого завязалась борьба: один из потерпевших мужчин и свидетель происшествия — ещё один из друзей оказали сопротивление, и подозреваемый не довёл задуманное до конца, поскольку был обезоружен.
Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи исполосованных ножом мужчин удалось спасти. Их обидчика суд признал виновным в покушение на убийство двух лиц и приговорил к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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