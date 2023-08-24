Общество

50 минут назад

На новой привокзальной площади в Липецке появится большая чугунная карта области

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#вокзал #благоустройство
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На новой привокзальной площади в Липецке появится большая чугунная карта области

Первый этап реконструкции площади закончат к III Международным инклюзивным творческим играм, полностью она будет готова к ноябрю.  

Сегодня утром глава Липецка осмотрела ход благоустройства привокзальной площади. Реконструкция началась после нескольких лет переговоров мэрии и АО «РЖД»: администрация города несколько лет бомбардировала железнодорожников предложениями по обновлению площади у вокзала, ремонту моста, который соединяет центр Липецка с Опытной станцией. АО «РЖД» городскую администрацию услышало и сдвинула свои планы по благоустройству привокзальной площади с 2025 года на этот.


Как только июле с привокзальной площади ушла «Квадра» — энергетики заменили на всей ее протяженности тепловые сети, работу начала подрядная организация РЖД.

Сейчас рабочие заканчивают бетонирование подушки над теплоцентралью. Уже через несколько дней они начнут укладывать разноцветную тротуарную плитку, которой бетонная основа не даст ни осесть, ни вздыбиться.

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Новая площадь станет функциональнее прежней. Ведь на ней у входа на перрон со сторону моста появится дополнительный пункт досмотра пассажиров, прибывших в Липецк. Это значит, что им не нужно будет проходить досмотр в здании вокзала, и исчезнут очереди. На самой площади появятся дополнительные светильники и зеленые зоны: на ней посеют газоны и посадят деревья. Фишка архитектурного проекта — большая, три на три метра, чугунная карта Липецкой области, которая будет вмонтирована в тротуар перед входом в вокзал. В темное время суток она будет подсвечена прожекторами. Таким образом, сохранится стиль здания, украшенного чугунными инсталляциями.

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Все работы по обустройству тротуара закончатся к концу сентября. Полностью площадь будет сдана в эксплуатацию в ноябре — с малыми архитектурными формами и озеленением. Однако Евгения Уваркина добилась того, что часть обновленной привокзальной площади будет готова к III Международным инклюзивным творческим играм, то есть уже 5 сентября.
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#вокзал #благоустройство
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