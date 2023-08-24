В Хлевенском районе задержали наркокурьера из Севастополя с пятью килограммами метилэфедрона

Наркотики нашли в тайниках под обшивкой задних дверей его автомобиля.

Полицейские сообщили о задержании наркокурьера с крупной партией метилэфедрона — у 24-летнего жителя Севастополя найдены пять килограммов синтетического психостимулятора. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, автомобиль курьера сотрудники управления наркоконтроля совместно с хлевенскими полицейскими и при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» остановили на 446-м километре трассы «Дон»



Пять пакетов с наркотиком полицейские нашли при обыске машины — они находились под обшивкой задних дверей.



В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело, на время следствия он арестован.



«По версии оперативников, задержанный являлся межрегиональным наркокурьером и перевозил крупные партии наркотиков для дальнейшего сбыта через закладки. За криминальную деятельность ему платили криптовалютой», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.





