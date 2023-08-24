Происшествия

сегодня, 12:01

В Хлевенском районе задержали наркокурьера из Севастополя с пятью килограммами метилэфедрона

2 733
#наркотики
4

Наркотики нашли в тайниках под обшивкой задних дверей его автомобиля.

Полицейские сообщили о задержании наркокурьера с крупной партией метилэфедрона — у 24-летнего жителя Севастополя найдены пять килограммов синтетического психостимулятора. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, автомобиль курьера сотрудники управления наркоконтроля совместно с хлевенскими полицейскими и при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» остановили на 446-м километре трассы «Дон»

Пять пакетов с наркотиком полицейские нашли при обыске машины — они находились под обшивкой задних дверей.

В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело, на время следствия он арестован.

«По версии оперативников, задержанный являлся межрегиональным наркокурьером и перевозил крупные партии наркотиков для дальнейшего сбыта через закладки. За криминальную деятельность ему платили криптовалютой», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.


2 733
#наркотики
4

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Однако

14 минут назад
В 45 освободится и начнет жизнь по новому...
ответить

Город 48

26 минут назад
Приговорить к пожизненному сроку. Во всяком случае не менее 25 лет особого режима ему. Сколько жизней загублено, сколько судеб поломано, слезы матерей, жен.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
36
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Липчанка получила сильные ожоги при взрыве баллона с освежителем воздуха
#ожог #взрыв
1
Липчанка получила сильные ожоги при взрыве баллона с освежителем воздуха

37 минут назад

Происшествия
Пропавшая 15-летняя липчанка нашлась
#пропавшие без вести
4
Пропавшая 15-летняя липчанка нашлась

сегодня, 10:56

Происшествия
33-летний липчанин получил три года колонии за кражу «Айфона» и карты у собутыльника
#кража
33-летний липчанин получил три года колонии за кражу «Айфона» и карты у собутыльника

сегодня, 10:52

Происшествия
39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчельной пыльцы
#мошенничество
4
39-летний житель Курска обманом похитил у липчанина 154 килограмма пчельной пыльцы

сегодня, 09:44

Происшествия
18-летний мотоциклист и его пассажир разбились на улице Студеновской
#авария #ДТП
5
18-летний мотоциклист и его пассажир разбились на улице Студеновской

сегодня, 09:32

Происшествия
Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура
#больница #грубое обращение #прокуратура
65
Правовую оценку грубому отношению санитарки к пожилой пациентке даст прокуратура

вчера, 18:27

Происшествия