Происшествия

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45-летняя женщина-водитель получила 1,5 года колонии за гибель мотоциклиста

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#ДТП
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Погиб 30-летний мужчина, а его пассажир получил тяжёлые травмы.

Грязинский городской суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летней женщины-водителя по части 3 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда.

Напомним, 30 июня прошлого года в Грязинском районе на трассе Липецк-Усмань столкнулись «ВАЗ-21120» с 44-летней женщиной за рулем и мотоцикл «Ямаха FZ1» под управлением 30-летнего водителя. В результате мотоциклист погиб, а сама женщина-водитель, 25-летний пассажир мотоцикла и 8-летняя пассажирка «двенадцатой» получили различные травмы.

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Причиной аварии стало нарушение правил со стороны женщины-водителя. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на проезжей части автодороги «Восточный обход промышленной зоны города Липецка» подсудимая при повороте налево выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с мотоциклом.

Пассажиру мотоцикла были причинены телесные повреждения, расцененные как тяжкий вред здоровью.

В результате женщину-водителя приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и лишили водительских прав на 2 года. Также с подсудимой взыскан моральный вред в пользу потерпевших в 2 миллиона 100 тысяч рублей.
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#ДТП
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Комментарии (2)

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Я

51 минуту назад
А толку от денег то? Человека убила, и будет через полтора года ходить и дальше улыбаться.
ответить

...

56 минут назад
И будет дальше людей убивать
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
38
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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