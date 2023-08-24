Общество

34 минуты назад

«Слава Богу, что не на рельсах!»: в Липецке снова торгуют с асфальта овощами, фруктами и зеленью

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#торговля
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«Слава Богу, что не на рельсах!»: в Липецке снова торгуют с асфальта овощами, фруктами и зеленью

Управление потребительского рынка городской администрации попыталось перевести минус в плюс.

Сегодня члены постоянной комиссии Липецкого горсовета по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства прошлись по городским ярмаркам. Депутатов в первую очередь интересовала организация бизнесом бесплатных торговых мест для горожан, продающих урожай со своих огородов и дач.

Первая точка, куда приехали депутаты, была ну прямо-таки образцово-показательной — на перекрестке проспекта Победы и улицы Доватора прямо под муралом с изображением Героя Советского Союза, летчика Михаила Водопьянова. Прославленный пилот смотрит вверх с торца дома №72, а внизу под ним годами существовало место нелегальной торговли, где порой с ящиков продавали колбасу, консервы и даже свежее мясо.

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на этом фото — то, как выглядело это место еще год тому назад  

Сейчас тут — идеальный порядок. По рассказам продавцов, пришли какие-то мужчины, попросили их убрать раздвижные столики и ящики и за пару дней собрали торговые места с лавочками. За торговлю урожаем приусадебных участков, с них не берут ни копейки. Впрочем, и цены тут божеские. Так, имеющая огород аж в Тамбовской области пенсионерка Наталья Александровна продает полулитровый пластиковый стакан отборной малины за 100 рублей. «На Центральном рынке такой стаканчик стоит 150 рублей», — говорит липчанка, которая тут постоянный покупатель.



Чистоту на мини-рынке продавцы поддерживают самостоятельно. Для этого на крыше из сотового поликарбоната Наталья Александровна хранит метлу.

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этот свой косяк организатор устранит в ближайшее время 
 
— Как такое произошло? Какая от этого польза бизнесмену? — задался вопросом депутат Алексей Харин.
Оказалось, что это своего рода обременение, довесок по муниципальному контракту на организацию ярмарки в районе Тракторный.

— Предприниматель получает доход с ярмарки, а здесь организовал несколько навесов для продавцов сельхозпродукции, — сообщила депутатам заместитель начальника городского управления потребительского рынка мэрии Наталья Астахова.

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У продавцов мини-рынка есть одна проблема: уж очень он маленький! Чтобы занять место, нужно жить по правилу: кто первый встал, того и тапки! Кто не пришел ранним утром, тот остался ни с чем.

— Если местов не будет, не будет тут никто торговать! — припугнула депутатов и чиновников одна продавщица.

Женщины попросили обустроить такие же навесы напротив, у обочины дороги по улице Доватора. Но сделать это нельзя, так как тут, в кармане, небольшая парковка.

Председатель депутатской комиссии Вера Урываева просит вице-мэра Ирину Артемову подумать над тем, как организовать торговый ряд чуть дальше по улице, напротив помещения Сбербанка.

В разных местах Липецка уже действуют 20 ярмарок, в том числе четыре еженедельных. На них от 20 до 60% мест — бесплатные для владельцев личных подсобных хозяйств. Им нужно всего лишь предъявить соответствующую справку организаторам ярмарок. Совокупно таких бесплатных мест — 140. Но сейчас, в пик сбора ягод, фруктов и овощей, их явно не хватает. Пример тому — ярмарка у торгового комплекса «Купонный» на углу проспекта имени 60 лет СССР и улицы Меркулова.

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Вся площадка перед магазинами заставлена ящиками и мешками с картофелем, помидорами, огурцами, кабачками, яблоками, зеленью. Люди буквально торгуют с земли. Куда же смотрит организатор ярмарки, которому договором с мэрией предписано гонять таких торговцев? Так как ответственного за ярмарку не было, ответ пришлось держать той же Наталье Астаховой.

Но вместо объяснения заместитель начальника городского управления потребительского рынка мэрии перешла в наступление. Мол, скажите спасибо, что липчане ушли, наконец, с рельсов у Октябрьского рынка, откуда их невозможно было согнать годами. Да, они сейчас сидят на ящиках, но только потому, что ярмарка не резиновая, и что все определенные под такую торговлю места заняты.



— Желающих продать свой урожай очень много. Установить оборудованные торговые ряды на этом пространстве не представляется возможным из-за того, что машины подъезжает к магазинам и разгружают товар по несколько раз в день. Но мы проделали большую работу для того, чтобы садоводы переместились сюда, и торговля стала безопасной, — говорит Наталья Астахова. 

Здешние продавцы нервно реагируют на журналистов. Очевидно, они раздражены тем, что не успели занять комфортные места, а теперь сидят на перевернутых ведрах и на складных табуретках.

— Золотая середина — ни хорошо, ни плохо, — так описывает ситуацию одна из продавцов.

— Почему вы не организуете места для торговли у дома №20а по проспекту 60 лет СССР? Там, где раньше был «Макдональс»? — наседал на Наталью Астахову остановившийся мужчина.

Другой мужчина не получил ответ и на свой вопрос: где туалет для продавцов с этой ярмарки?

А туалет по договору с мэрией быть обязан. В ста метрах максимум от торговых рядов. Поэтому вице-мэр Ирина Артемова дает указание Наталье Астаховой как можно скорее решить этот вопрос.

— То, что людей переместили с трамвайных путей сюда, это уже победа, — отметила председатель профильной комиссии Вера Урываева.       

Для покупателей на ярмарках созданы удобства — можно отдохнуть на установленных лавочках. Можно полюбоваться цветами в высоких вазонах, помещенных в деревянные подставки. Но самое главное — цены. Они действительно ниже и рыночных, и магазинных. Поэтому с этого выезда депутаты вернулись не с пустыми руками: Дмитрий Гладышев купил три килограмма картофеля, а Вера Урываева — четыре килограмма каких-то особенных толстостенных болгарских перцев.

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— Я выросла в деревне. Знаю, что такое физический труд. Поэтому такую форму торговли поддерживаю. Мы — на правильном пути. Нужно лишь максимально сделать такую торговлю максимально цивилизованной. И тогда все будет супер! — сказала Вера Урываева.
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#торговля
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Комментарии (4)

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Анна

13 минут назад
Какой "физический труд" выращивает в деревне болгарские перцы, кукурузу и арбузы??? Их там навалом. С городов?
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Сергей

14 минут назад
Их никуда не прогнали. Так и сидят у Радуги.
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Сергей

15 минут назад
Точка на проспекте 60 лет гораздо дороже Центрального рынка по всем параметрам. Видимо, депутата не знакома с ценами. Но не это главное. Там большинство перекупщиков..а не продавцов со своего участка. Доказательство? Утром эти же лица на оптовом центральном рынке после 6 часов скупают продукцию, грузят в машины родственников и привозят сюда к 9 часам. Надо видео?
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й

16 минут назад
На Соколе хорошие ряды были, пока не прогнали.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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