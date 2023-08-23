Общество
41 минуту назад
Евгения Уваркина усыновит в зоопарке тигрицу
Сегодня днем на праздновании 50-летнего юбилея Липецкого зоопарка мэр Липецка пообещала усыновить одно из содержащихся в нем животных. Вечером ее пресс-служба сообщила, что Евгения Уваркина усыновит тигрицу.
Программа усыновления животных в Липецком зоопарке действует 15 лет. В настоящее время усыновлено 10 животных. Мэр, кстати, отметила, что подобным действием хочет показать пример бизнесу.
Программа усыновления животных в Липецком зоопарке действует 15 лет. В настоящее время усыновлено 10 животных. Мэр, кстати, отметила, что подобным действием хочет показать пример бизнесу.
ЮВП
А лександр