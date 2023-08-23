Общество

41 минуту назад

Евгения Уваркина усыновит в зоопарке тигрицу

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#зоопарк #тигрица
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Евгения Уваркина усыновит в зоопарке тигрицу
Сегодня днем на праздновании 50-летнего юбилея Липецкого зоопарка мэр Липецка пообещала усыновить одно из содержащихся в нем животных. Вечером ее пресс-служба сообщила, что Евгения Уваркина усыновит тигрицу.

Программа усыновления животных в Липецком зоопарке действует 15 лет. В настоящее время усыновлено 10 животных. Мэр, кстати, отметила, что подобным действием хочет показать пример бизнесу.
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#зоопарк #тигрица
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Комментарии (2)

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ЮВП

7 минут назад
А деревья на острове, взамен вырубленных, слабо посадить ?
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А лександр

14 минут назад
Тигрицу может быть надо удочерить, а не усыновить?
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