На 50-летии Липецкого зоопарка Евгения Уваркина пообещала усыновить животное

Сегодня Липецкий зоопарк отмечает 50-летие. Он был образован в 1973 году по предложению председателя горисполкома Николая Яхонтова. Сегодня зоопарк продавал со скидкой входные билеты, и пригласил на праздник мэра города и директоров 11 зоопарков из Москвы, Пензы, Ростова, Старого Оскола, Нижнего Новгорода, Казани и других городов.— Ваш зоопарк достаточно симпатичный. Я даже привела своих специалистов, чтобы они посмотрели, как он благоустройстроен, сколько клумб. Все животные в хорошем состоянии, здоровые, у них шелковистая шерсть — это говорит о высоком качестве кормов. Большое внимание уделено технике безопасности, сделано все по стандартам, — поделилась впечатлениями генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.В Липецком зоопарке содержится 170 видов животных и птиц, всего более двух тысяч особей. 45 видов животных занесены в международную Красную книгу, 18 — в Красную Книгу России, 14 — в региональный охранный реестр. Среди животных есть долгожители: японские макаки и кайманы живут в зоопарке уже 27 лет. Самые дорогие звери — тигры.Гостей по зоопарку водил его бессменный с 1996 года директор Александр Осипов. Директор помимо руководящих способностей обладает еще и чувством юмора. Слушать его — отдельное удовольствие. Он вспомнил, что когда только начинал, обезьяны подбирали алюминиевые пивные банки, которые бросали посетители и допивали их содержимое. Теперь такое, конечно, невозможно.— Все своими руками делаем, но чтобы сделать шикарно — деньги нужны! Одно — делаешь, второе — ремонтируешь, третье — разрушается, — Александр Осипов вроде и хвалился, но при этом старался показать мэру Евгении Уваркиной, что зоопарк нуждается в финансировании.Евгения Уваркина поделилась сегодня идеями по развитию зоопарка. Его собираются расширять, чтобы животные жили в больших, просторных вольерах. Правда, это перспектива не ближайших лет.— Среди растительности делается достаточно большой вольер, по сути, некий забор-ограждение, большая площадь, в которой будут находиться животные. Они станут точками притяжения. Александр Иванович прав, наша задача в том, чтобы дети, особенно городские, знали видовой состав животных, которые живут в Липецкой области. Вот о такой формат расширения, комфортного, свободного, не очень капиталоемкого мы будем обсуждать. Но это поэтапно. Приоритет сегодня — довести до ума остров и набережную, — сказала мэр.В зоопарке 15 лет действует программа усыновления животных. Сегодня под опекой находится 10 особей. GOROD48 поинтересовался, планирует ли мэр кого-то усыновить?— Я стану опекуном. В ближайшее время скажу, кого возьму под опеку. Администрация должна подавать пример бизнесу, — ответила Евгения Уваркина.Вечером сотрудников зоопарка соберут на праздничный ужин. А вот в меню зверей сегодня ничего не меняли, рассказала заведующая просветительским отделом липецкого зоопарка Ольга Кривошеева, заверив, что оно у них и так сбалансировано. Зато сегодня клетки убрали особенно тщательно.