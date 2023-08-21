Завтра в Липецкой области дожди, грозы и до +27

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, грозы. Температура воздуха начнет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем —от +23 до +25 градусов.



День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.



