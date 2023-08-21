сегодня, 17:00
Завтра в Липецкой области дожди, грозы и до +27
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики ожидаются дожди различной интенсивности, грозы. Температура воздуха начнет понижаться. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днем —от +23 до +25 градусов.
День 22 августа стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1977 году – 6 градусов тепла.