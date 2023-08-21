В мире
3 минуты назад
В ВОЗ заявили о наиболее вероятном происхождении COVID-19
Естественная причина происхождения вируса COVID-19 наиболее вероятна.
Становится все более вероятным, что коронавирус имеет скорее естественное, чем искусственное происхождение, - заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.
"Все более вероятным становится естественное происхождение [COVID-19]", - заявил он, отметив, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков. "Нельзя игнорировать географию, нельзя игнорировать [исследовательский] центр", - отметил он.
Он призвал организовать "новую миссию ВОЗ в Китай для поиска [причин] происхождения коронавируса, если будет готовность [со стороны Пекина] делиться всей информацией" и возможность объяснить причины начала пандемии, - передает ТАСС.
Споры о происхождении коронавируса, распространившегося по миру до масштабов пандемии, не утихают до сих пор.
В США настаивают на том, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса является непреднамеренная утечка из китайской лаборатории.
"Все более вероятным становится естественное происхождение [COVID-19]", - заявил он, отметив, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков. "Нельзя игнорировать географию, нельзя игнорировать [исследовательский] центр", - отметил он.
Он призвал организовать "новую миссию ВОЗ в Китай для поиска [причин] происхождения коронавируса, если будет готовность [со стороны Пекина] делиться всей информацией" и возможность объяснить причины начала пандемии, - передает ТАСС.
Споры о происхождении коронавируса, распространившегося по миру до масштабов пандемии, не утихают до сих пор.
В США настаивают на том, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса является непреднамеренная утечка из китайской лаборатории.