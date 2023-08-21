В мире

3 минуты назад

В ВОЗ заявили о наиболее вероятном происхождении COVID-19

7
#COVID-19 #здоровье

Естественная причина происхождения вируса COVID-19 наиболее вероятна.

Становится все более вероятным, что коронавирус имеет скорее естественное, чем искусственное происхождение, - заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.

"Все более вероятным становится естественное происхождение [COVID-19]", - заявил он, отметив, что по-прежнему рассматривает другие гипотезы происхождения коронавируса, включая утечку биоматериала из Уханьского института вирусологии и передачу инфекции через мясо животных с городских рынков. "Нельзя игнорировать географию, нельзя игнорировать [исследовательский] центр", - отметил он.

Он призвал организовать "новую миссию ВОЗ в Китай для поиска [причин] происхождения коронавируса, если будет готовность [со стороны Пекина] делиться всей информацией" и возможность объяснить причины начала пандемии, - передает ТАСС.

Споры о происхождении коронавируса, распространившегося по миру до масштабов пандемии, не утихают до сих пор.

В США настаивают на том, что наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса является непреднамеренная утечка из китайской лаборатории.
7
#COVID-19 #здоровье

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
27
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

В Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом
#ДТП #Турция
В Турции 12 человек погибли в ДТП с автобусом

сегодня, 09:52

В мире
Пилот умер во время полета из США в Чили
Пилот умер во время полета из США в Чили

17.08.2023 14:44

В мире
В Индонезии спасли серферов, дрейфовавших 36 часов в открытом океане
В Индонезии спасли серферов, дрейфовавших 36 часов в открытом океане

17.08.2023 14:41

В мире
Пожары на Гавайях привели к гибели минимум 36 человек
Пожары на Гавайях привели к гибели минимум 36 человек

10.08.2023 13:42

В мире
В Турции рядом с портом Дериндже прогремел взрыв
#Турция #взрыв
В Турции рядом с портом Дериндже прогремел взрыв

07.08.2023 15:57

В мире
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Китае

06.08.2023 12:03

В мире