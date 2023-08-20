Если забыл пин-код банковской карты

Пластиковые карты давно стали заменой обычному кошельку с наличными деньгами – занимают немного места, их легко спрятать, например, во внутренний карман куртки или дальний угол сумки, не нужно носить купюры и монеты.

У комфорта есть оборотная сторона – защитный ключ или пин-код из четырех цифр, который является доступом к своему виртуальному кошельку. Возможно, знакомая для многих ситуация: подошли к банкомату, вставили карту и – ступор. Заветную комбинацию будто начисто стерли из памяти. GOROD48 разбирается что делать, если забыли пин-код банковской карты.



На конец первого квартала у липчан на руках было более 2,5 миллиона платежных карт, а количество устройств, которые их принимали, составило свыше одной тысячи банкоматов и около 28 тысяч терминалов. Всего в первом квартале жители Липецкой области совершили почти 3,9 миллиона операций по получению наличных с карты. Такие данные приводит отделение Банка России по Липецкой области.



О пин-коде



Пин-код – это своеобразный ключ, комбинация из четырех цифр, которая защищает доступ к вашим финансам на банковской карте. Он относится к конфиденциальной информации, потому никто, кроме владельца карты его не должен знать. Если пароль попадет к третьим лицам, карта считается скомпрометированной. Его устанавливают на специализированном программном обеспечении, и у сотрудников банка эта информация не хранится. Потому, раз сотрудникам банка пин-код не сообщают, то и обращаться к ним с просьбой выудить заветный код, если забыл важную информацию, нет смысла. Восстановить забытый ПИН-код карты невозможно. Либо вы вспомните его сами, либо придется назначать новый пароль или заказывать перевыпуск карты.

Еще пять-семь лет назад сгенерированный четырехзначный код выдавали вместе с пластиковой картой в запечатанном конверте, который изнутри покрывали черной краской – чтобы защитить информацию в конверте от возможного просвечивания. Сегодня эпоха конвертов уходит в прошлое, клиенты банка сами устанавливают пин-код при получении «пластика». В финансовых организациях рекомендуют придерживаться определенного порядка при создании пароля, чтобы обезопасить карту от взлома: например, не делать пароль очень простым, он не должен содержать дату вашего рождения и дни рождения близких людей, или четыре одинаковые цифры. Не следует составлять комбинацию из последних цифр сотового телефона, привязанного к карте или из самого номера карты. Чтобы комбинация отложилась в памяти, она должна вызывать ассоциации у вас, но ничего не значить для окружающих. Например, номер дома и квартиры лучшего друга (подруги), дата какого-либо исторического события.



Возможные способы сохранить пароль



Если банк по старинке выдал конверт с кодом, то эту бумагу не стоит носить с собой в сумке, тем более рядом с пластиковой картой. Можно просто записывать все пароли в блокнот и хранить дома в укромном месте. С точки зрения безопасности этот метод не универсальный, но домашние кражи происходят реже, чем взломы личных данных. Если есть страх, что код будет позабыт у банкомата в самый неподходящий момент, можно носить его с собой, но в зашифрованном виде. Например, вбить в телефонный справочник контакт под человеческим именем, последние цифры номера которого и будут кодом к карточке.



Чего не стоит делать, если забыл пин-код



Если вы не уверены, что сможете вспомнить пароль, лучше не рисковать пробуя ввести его в банкомате. Для предотвращения мошеннических действий и хищения денег с чужих карт программа банкомата позволяет пользователям вводить неверный пин-код только три раза, затем карта автоматически блокируется на сутки. Если же вы пытались вспомнить заветный код, когда карта находилась внутри банкомата, а не бесконтактным способом, карта вовсе может остаться в устройстве. Если заветная комбинация цифр окончательно забыта, то таким образом вы рискуете остаться не только без денег, но и без карты. У некоторых банков предусмотрена дополнительная система защиты от взлома: если после разблокировки карты вы еще раз трижды введете ПИН-код неправильно, особенно в первые же дни, банк может заблокировать карту уже насовсем. В таком случае ее придется только перевыпускать.



Как получить доступ к карте после забытого пин-кода



Существует несколько способов вернуть доступ к карте, если пин-код забыт.



Один из самых популярных способов – обратиться в отделение банка, который выдал карту. После предъявления документа, удостоверяющего личность, и заполнения установленной формы заявления в кассе финансового учреждения можно получить наличные со своей карты. В банке также помогут восстановить и сам доступ к карте, сгенерировав новый пароль. Для этого кроме паспорта потребуется вспомнить кодовое слово – оно придумывается клиентом банка самостоятельно во время оформления карты. Сотрудник банка проверит произнесенное кодовое слово и отправит смс-сообщение с новым кодом. Стоит отметить, что в этом случае восстанавливается не старый пароль. Вместо него клиенту предлагают привязать к карточке новый пин-код. Если забыт пин-код от пластиковой карты, а кодовое слово никак не вспомнить, остается один выход — перевыпуск платежного инструмента. Официально процедура занимает до двух недель (хотя срок бывает и короче), потому перед блокировкой карты деньги можно снять в кассе банка или – если есть мобильное приложение – перевести на другую карту (собственную, или, например, супруги). Операции в мобильном приложении обычно не требуют пин-кода.



Если установлено мобильное приложение банка и есть доступ к личному кабинету, переназначить пин-код можно без визита в банк. Часть финансовых организаций позволяют своим клиентам провести подобную операцию самостоятельно. Потребуется авторизоваться, в личном кабинете выбрать необходимый продукт, войти в настройки, выбрать опцию смены кода, ввести новые цифры. Затем - добраться до ближайшего банкомата и совершить по карточке любую операцию, например, запросить баланс.



В отдельных банках проблему можно решить в телефонном режиме – такой вариант доступен, если организация создала специальную телефонную линию, при помощи которой клиент получает новый код к своей карте. При выборе этого варианта перед началом процедуры установки кода понадобится пройти идентификацию личности. Для исключения рисков с получением сотрудниками банка доступа к конфиденциальной информации, пароль получают через автоинформатор в голосовом режиме. Если у пользователя возникают какие-либо трудности, он может позвонить на горячую линию своего банка для консультации.