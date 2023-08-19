Происшествия

53 минуты назад

За рулём мотоцикла, попавшего в аварию на Соколе, сидел несовершеннолетний

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#Авария #ДТП #мотоцикл
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За рулём мотоцикла, попавшего в аварию на Соколе, сидел несовершеннолетний

Предварительно, в ДТП виноват водитель легковушки, но вопросы у полиции есть к обоим участникам аварии.

Стали известны некоторые подробности аварии на Соколе, где вчера «Рено» буквально снёс проезжавшего мимо мотоциклиста – того подбросило в воздух, после чего тот с силой ударился об асфальт.

Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, за рулём автомобиля сидел липчанин 1984 г.р. Именно он, по предварительной версии, стал виновником аварии, поскольку должен был пропустить двухколесный транспорт. Возможно, водитель легковушки не заметил мотоциклиста, который ехал на большой скорости.

За рулём мотоцикла сидел несовершеннолетний 2007 г.р. Сейчас его доставили в больницу с двойным переломом ноги, множественными другими травмами. К парню у правоохранителей тоже есть вопросы: например, почему его мотоцикл двигался без номеров?

Фото: соцсети

4 657
#Авария #ДТП #мотоцикл
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Комментарии (4)

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Город

17 минут назад
Не было такого времени , когда молодые на мотоцикле с правами ездили .
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Патанатом.

18 минут назад
Как то спрашивают у меня родственники с такими травмами поступивших. Скажите дохтур а наш такой то ходить будет? Да будет! И ходит уже! А родственники ой как хорошо уже пошел! Я говорю под себя!
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Эксперт

28 минут назад
Без номеров потому что у мотоциклиста не было прав сто процентов!
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indesit

36 минут назад
Если мото зарегистрирован, а двигался без номеров, то проблема действительно большая. И штраф - пятак. Однако утерю гос.номера можно оспорить в суде форс-мажором наподобие наводнения. Другое дело, когда мото на учёте вообще не стоит. Здесь вопросов нет.
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