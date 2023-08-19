За рулём мотоцикла, попавшего в аварию на Соколе, сидел несовершеннолетний

Предварительно, в ДТП виноват водитель легковушки, но вопросы у полиции есть к обоим участникам аварии.

Стали известны некоторые подробности аварии на Соколе, где вчера «Рено» буквально снёс проезжавшего мимо мотоциклиста – того подбросило в воздух, после чего тот с силой ударился об асфальт.

Как уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, за рулём автомобиля сидел липчанин 1984 г.р. Именно он, по предварительной версии, стал виновником аварии, поскольку должен был пропустить двухколесный транспорт. Возможно, водитель легковушки не заметил мотоциклиста, который ехал на большой скорости.

За рулём мотоцикла сидел несовершеннолетний 2007 г.р. Сейчас его доставили в больницу с двойным переломом ноги, множественными другими травмами. К парню у правоохранителей тоже есть вопросы: например, почему его мотоцикл двигался без номеров?



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