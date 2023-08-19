Происшествия

45 минут назад

На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии

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#Авария #ДТП #мотоцикл
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии

Парня подбросило в воздух на несколько метров, после чего он размаху ударился об асфальт.

ДТП произошло вчера вечером возле парковой зоны на Соколе.

По свидетельству очевидцев, автомобиль выезжал в парковки возле парка и не заметил мотоциклиста. Водитель двухколёсной техники тоже не проявил осторожности, а мчал вперёд на большой скорости. В результате произошло столкновение.

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Мотоциклист взлетел в воздух и затем с размаху упал на землю. У него, как минимум, двойной перелом ноги, множественные ушибы и сотрясение мозга. Парня забрали в больницу.

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Видео с места аварии публикует группа «Типичный Сокол» в VK, пользователи в комментариях добавили фотографии.

4 384
#Авария #ДТП #мотоцикл

Комментарии (4)

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Когда

26 минут назад
Уже и в Сселках наведут порядок.Родители покупают эти игрушки,что бы дети им немешали.Постоянно устраивают гонки,а мозгов то маловато.Этому малому будет урок.Выздоравливай сачёк,в школу не скоро.
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Естественный отбор

27 минут назад
Мотоциклист по своей полосе гнал нарушая ПДД - формально "правда" на его стороне. Но за дтп и превышение скорости мотоциклистом ответит автолюбитель. Правда есть в том, что-именно этот мотоциклист какое то время пока не вылечится не будет летать по городу на скорости 100 км/час и более.....
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Мама

28 минут назад
Насаются на бешенной скорости по городу эти мотоциклисты,бабок и детей пугают..Ехали б за город,да там бы показывали свою скоростную удаль.Из города не выезжают,от маминой юбки боятся отойти.Если что и родители прискочат и скорая спасет.
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Мухтар

31 минуту назад
Это не тот, что вчера вечером под окнами ревел так, что стекла дребезжали.
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Зачем Липецку Александр Невский?
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