На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии

Парня подбросило в воздух на несколько метров, после чего он размаху ударился об асфальт.

ДТП произошло вчера вечером возле парковой зоны на Соколе.

По свидетельству очевидцев, автомобиль выезжал в парковки возле парка и не заметил мотоциклиста. Водитель двухколёсной техники тоже не проявил осторожности, а мчал вперёд на большой скорости. В результате произошло столкновение.







Мотоциклист взлетел в воздух и затем с размаху упал на землю. У него, как минимум, двойной перелом ноги, множественные ушибы и сотрясение мозга. Парня забрали в больницу.







Видео с места аварии публикует группа «Типичный Сокол» в VK, пользователи в комментариях добавили фотографии.