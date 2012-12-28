Происшествия
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37 минут назад
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52-летняя жительница Грязей перевела на «безопасный счёт» 240 000 рублей
А 21-летней липчанке предложили деньги в качестве подарка.
21-летняя липчанка получила сообщение в менеджере от незнакомца — ей предложили отправить деньги в качестве подарка. Но в результате девушка лишилась 3000 рублей.
А в Данкове 41-летний мужчина хотел купить колёса на сайте объявлений. За шины R22.5 он перевёл 66 800 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.
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