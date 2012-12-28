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98
37 минут назад
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52-летняя жительница Грязей перевела на «безопасный счёт» 240 000 рублей

А 21-летней липчанке предложили деньги в качестве подарка.

10 июня жертвами мошенников в Липецкой области стали три человека. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 52-летняя жительница Грязей поверила звонку из «Центробанка» и перевела со своей карты на «безопасный счёт» 240 000 рублей через личный кабинет.

21-летняя липчанка получила сообщение в менеджере от незнакомца — ей предложили отправить деньги в качестве подарка. Но в результате девушка лишилась 3000 рублей.

А в Данкове 41-летний мужчина хотел купить колёса на сайте объявлений. За шины R22.5 он перевёл 66 800 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
всё цифровое
21 минуту назад
легкая добыча мошенников!
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Очевидность
22 минуты назад
Неужели так трудно при покупке товара придумать легенду, что вы (или знакомый) живёте недалеко от продавца и готовы лично приехать осмотреть товар? Если продавец соскакивает, значит мошенник.
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