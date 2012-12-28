52-летняя жительница Грязей перевела на «безопасный счёт» 240 000 рублей

А 21-летней липчанке предложили деньги в качестве подарка.

10 июня жертвами мошенников в Липецкой области стали три человека. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 52-летняя жительница Грязей поверила звонку из «Центробанка» и перевела со своей карты на «безопасный счёт» 240 000 рублей через личный кабинет.21-летняя липчанка получила сообщение в менеджере от незнакомца — ей предложили отправить деньги в качестве подарка. Но в результате девушка лишилась 3000 рублей.А в Данкове 41-летний мужчина хотел купить колёса на сайте объявлений. За шины R22.5 он перевёл 66 800 рублей, после чего продавец перестал выходить на связь.