Воровка представилась пенсионерке участковым врачом и вынесла из дома все золото

Оперативники головного розыска липецкого отдела полиции № 5 по подозрению в краже из квартиры 86-летней пенсионерки задержали 32-летнюю женщину. В квартиру пожилой липчанки она зашла представивших участковым терапевтом.

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Полицейские выяснили, что подозреваемая пришла к пенсионерке 2 августа, представившись участковым врачом. Она заявила, что проведет плановый медицинский осмотр и предложила хозяйке пройти на кухню. Когда пенсионерка отвлеклась, гостья осмотрела квартиру и украла ценности.



Похищенное женщина продала за 10 тысяч рублей.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. На время предварительного ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Липецку.

