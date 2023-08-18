51 минуту назад
Воровка представилась пенсионерке участковым врачом и вынесла из дома все золото
Оперативники головного розыска липецкого отдела полиции № 5 по подозрению в краже из квартиры 86-летней пенсионерки задержали 32-летнюю женщину. В квартиру пожилой липчанки она зашла представивших участковым терапевтом.
Похищенное женщина продала за 10 тысяч рублей.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. На время предварительного ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Липецку.
Гражданка