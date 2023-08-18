Происшествия

51 минуту назад

Воровка представилась пенсионерке участковым врачом и вынесла из дома все золото

1 259
#кража
Воровка представилась пенсионерке участковым врачом и вынесла из дома все золото

Оперативники головного розыска липецкого отдела полиции № 5 по подозрению в краже из квартиры 86-летней пенсионерки задержали 32-летнюю женщину. В квартиру пожилой липчанки она зашла представивших участковым терапевтом.

Полицейские выяснили, что подозреваемая пришла к пенсионерке 2 августа, представившись участковым врачом. Она заявила, что проведет плановый медицинский осмотр и предложила хозяйке пройти на кухню. Когда пенсионерка отвлеклась, гостья осмотрела квартиру и украла ценности.

Похищенное женщина продала за 10 тысяч рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о краже. На время предварительного ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД по Липецку.
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#кража

Комментарии (1)

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Гражданка

26 минут назад
Я в шоке! Как можно так быстро все обчистить?! Соседке плохо стало, я чай найти не могла, и под её руководством! А эти за минуту проманиторят, где что лежит!
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