Спасатели вытащили из воды 16-летнюю девушку

Девушка заплыла за буйки и начала тонуть.



На городском пляже Задонска сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №1 спасли 16-летнюю девушку.



Пресс-служба УГПСС, сообщает, что девушка заплыла за буйки и начала захлебываться. Спасатели быстро среагировали и вытащили ее на берег.



«В спасательном пункте девочке стало плохо: у нее начались рвота и судороги. Спасатели оказали первую помощь подростку и передали ее бригаде скорой помощи», — рассказали спасатели.

