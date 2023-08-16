Происшествия
сегодня, 21:24
Спасатели вытащили из воды 16-летнюю девушку
Девушка заплыла за буйки и начала тонуть.
На городском пляже Задонска сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №1 спасли 16-летнюю девушку.
Пресс-служба УГПСС, сообщает, что девушка заплыла за буйки и начала захлебываться. Спасатели быстро среагировали и вытащили ее на берег.
«В спасательном пункте девочке стало плохо: у нее начались рвота и судороги. Спасатели оказали первую помощь подростку и передали ее бригаде скорой помощи», — рассказали спасатели.
Пресс-служба УГПСС, сообщает, что девушка заплыла за буйки и начала захлебываться. Спасатели быстро среагировали и вытащили ее на берег.
«В спасательном пункте девочке стало плохо: у нее начались рвота и судороги. Спасатели оказали первую помощь подростку и передали ее бригаде скорой помощи», — рассказали спасатели.