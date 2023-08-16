Происшествия

сегодня, 21:24

Спасатели вытащили из воды 16-летнюю девушку

874
#происшествия на воде
Спасатели вытащили из воды 16-летнюю девушку

Девушка заплыла за буйки и начала тонуть.

На городском пляже Задонска сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №1 спасли 16-летнюю девушку.

Пресс-служба УГПСС, сообщает, что девушка заплыла за буйки и начала захлебываться. Спасатели быстро среагировали и вытащили ее на берег.

«В спасательном пункте девочке стало плохо: у нее начались рвота и судороги. Спасатели оказали первую помощь подростку и передали ее бригаде скорой помощи», — рассказали спасатели.
874
#происшествия на воде

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
128
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

#авария #ДТП
«Лада Ларгус» слетела с дороги, врезалась в припаркованный автомобиль и загорелась

сегодня, 21:31

Происшествия
Избил трубой и палкой, а потом повез топить в реке
#побои
3
Избил трубой и палкой, а потом повез топить в реке

сегодня, 16:32

Происшествия
Убийство, которого не было
#убийство #женщина
3
Убийство, которого не было

сегодня, 15:04

Происшествия
Ранним утром на сельской Набережной горели «BMW X3» и «УАЗ»
#МЧС #пожар
4
Ранним утром на сельской Набережной горели «BMW X3» и «УАЗ»

сегодня, 12:21

Происшествия
Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей
#растрата
16
Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей

сегодня, 11:22

Происшествия
Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо
#грабеж
9
Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо

сегодня, 10:40

Происшествия