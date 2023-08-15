Ремонт моста в Липецке могут затормозить водители большегрузов

Весной на улице Металлургов начался ремонт путепровода «Западный». Строителям потребовалось снять нагрузку с несущих конструкций, поэтому движение по мосту грузовиков пришлось ограничить. Но водители большегрузов его игнорируют.

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Путепровод «Западный» соединяет район тракторного завода с АЗТП. Ремонт моста компания «РСК Регион» начала в конце апреля. Осенью строители планируют восстановить несущие конструкции моста, отремонтировать тротуары и ограждение.



Уже выполнено 70% работ по усилению несущих колонн и 20% — по усилению ригелей мостовых пролетов, заменены более половины тротуарных плит. Впереди — восстановление несущей способности ригелей мостовых пролетов, асфальтирование тротуарной части.



— Мы усиливаем и увеличиваем сечение несущих частей, меняем разрушенный бетон на новый — высокопрочный. Для выполнения этих работ, необходимо снять нагрузку с несущих конструкций. Мы ограничили движение по крайним полосам моста и ввели ограничение для грузового автотранспорта. Для нас это критично и важно, как в плане безопасности, так и в плане долговечности конструкции, — рассказал GOROD48 руководитель проекта компании «РСК Регион» Вячеслав Власкин.



К началу ремонта моста на подъездах к нему были установлены предупреждающие знаки, чтобы водители могли вовремя изменить маршрут. Но большегрузы продолжают ехать, не смотря на камеру видеофиксации. Некоторые даже закрывают номера. На наших глазах ограничение на проезд моста проигнорировали водители шести большегрузов.



— Несмотря на все технические новинки, которые сейчас помогают обеспечить порядок на дорогах, самым эффективным остается дежурство экипажа ДПС. По нашей практике работы на подобных объектах это дисциплинирует водителей буквально за пару дней, — уверен Вячеслав Власкин.

