В столкновении «Рено» и «Фольксвагена» пострадали три женщины

Все трое госпитализированы.





Вечером 14 августа в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Рено» с 55-летней женщиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 69-летнего мужчины. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы женщина-водитель и две ее пассажирки. Все трое госпитализированы.



Еще одна дорожная авария с пострадавшим произошла в Липецке на улице Зеленой. Вчера около полудня 28-летний водитель «ГАЗа» сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток доставлен в больницу



