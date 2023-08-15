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В столкновении «Рено» и «Фольксвагена» пострадали три женщины

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#Авария #ДТП
В столкновении «Рено» и «Фольксвагена» пострадали три женщины

Все трое госпитализированы.

Вечером 14 августа в Измалковском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись автомобили «Рено» с 55-летней женщиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 69-летнего мужчины. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии получили травмы женщина-водитель и две ее пассажирки. Все трое госпитализированы.

Еще одна дорожная авария с пострадавшим произошла в Липецке на улице Зеленой. Вчера около полудня 28-летний водитель «ГАЗа» сбил 15-летнего велосипедиста. Подросток доставлен в больницу

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#Авария #ДТП

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