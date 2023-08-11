Общество

51 минуту назад

Провал на улице 30 лет Октября: разрушилась тепловая камера

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#провал #дорога
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Провал на улице 30 лет Октября: разрушилась тепловая камера

Знаки и ограждение вокруг ямы обещают поставить в ближайшее время.

Провал, образовавшийся на улице 30 лет Октября, по предварительным данным, связан с разрушением тепловой камеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.

«Для проведения обследования на место вызваны специалисты ресурсоснабжающей компании. В ближайшее время здесь установят ограждение и необходимые знаки, чтобы обезопасить место провала. Липчан призывают быть внимательными и заранее объезжать участок по альтернативным маршрутам, например, по улицам Горняцкой или Шкатова», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, сегодня «РВК Липецк» сообщало об авариных работах на водопроводе у дома №5 по улице 4-й Пятилетки. Этот дом находится в паре сотен метров от провала.
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#провал #дорога
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