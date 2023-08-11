Общество

сегодня, 14:08

В девяти домах на трех улицах аварийное отключение холодной воды

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#отключения
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В девяти домах на трех улицах аварийное отключение холодной воды
«РВК-Липецк» устраняет аварию на водопроводе у дома №5 по улице 4-й Пятилетки. 

Как сообщили в компании, на время аварийных работ холодная вода отключена в домах №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, № 4 по улице Шкатова.


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#отключения
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