В девяти домах на трех улицах аварийное отключение холодной воды

«РВК-Липецк» устраняет аварию на водопроводе у дома №5 по улице 4-й Пятилетки.



Как сообщили в компании, на время аварийных работ холодная вода отключена в домах №№ 5, 6, 7, 8, 10 по улице 4-й Пятилетки, №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, № 4 по улице Шкатова.





