На ремонт школ к новому учебному году в Липецке потратят 173 миллиона рублей

На подготовку липецких школ к учебному году выделили 115,6 миллионов рублей (из городского бюджета — 23,1 миллиона рублей и из регионального — 92,5 миллиона). На эти деньги выполняются капитальные и текущие ремонты. В том числе работы, связанные с исполнением предписаний надзорных организаций и неудовлетворительным техническим состоянием конструктивных элементов и инженерных сетей.



В школах № 47 и 59 капитально ремонтируют системы отопления, в школах № 1 и 12 — спортзалы и санузлы, в школе № 45 — меняют окна, в школах № 21,42 и 45 — кровлю, а в школах № 4, 32, 36, 46, 52, 62, 72 — автоматическую пожарную сигнализацию.



Во всех школах проведен текущий ремонт помещений, инженерных сетей, благоустройство территории, к отопительному сезону подготовилены тепловые пункты и элеваторные узлы.



Кроме того из городского бюджета выделены еще 57,8 миллиона рублей на исполнение предписаний надзорных органов и ремонт асфальтового покрытия, теневых навесов, запасных выходов и входных групп школ.



«Ремонты ведутся по графику. Перед началом учебного года все школы должна принять специальная комиссия. Если она выявят какие-то недочеты — их нужно будет устранить до начала учебного года», — рассказали в мэрии.