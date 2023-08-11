Общество

35 минут назад

На ремонт школ к новому учебному году в Липецке потратят 173 миллиона рублей

3 193
#ремонт школ
На ремонт школ к новому учебному году в Липецке потратят 173 миллиона рублей
На подготовку липецких школ к учебному году выделили 115,6 миллионов рублей (из городского бюджета — 23,1 миллиона рублей и из регионального — 92,5 миллиона). На эти деньги выполняются капитальные и текущие ремонты. В том числе работы, связанные с исполнением предписаний надзорных организаций и неудовлетворительным техническим состоянием конструктивных элементов и инженерных сетей.

В школах № 47 и 59 капитально ремонтируют системы отопления, в школах № 1 и 12 — спортзалы и санузлы, в школе № 45 — меняют окна, в школах № 21,42 и 45 — кровлю, а в школах № 4, 32, 36, 46, 52, 62, 72 — автоматическую пожарную сигнализацию.

Во всех школах проведен текущий ремонт помещений, инженерных сетей, благоустройство территории, к отопительному сезону подготовилены тепловые пункты и элеваторные узлы.

Кроме того из городского бюджета выделены еще 57,8 миллиона рублей на исполнение предписаний надзорных органов и ремонт асфальтового покрытия, теневых навесов, запасных выходов и входных групп школ.

«Ремонты ведутся по графику. Перед началом учебного года все школы должна принять специальная комиссия. Если она выявят какие-то недочеты — их нужно будет устранить до начала учебного года», — рассказали в мэрии.
3 193
#ремонт школ

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

35 школа

5 минут назад
Пользователю.Как директрису поменяют,так сразу.
ответить

школьник

11 минут назад
а про 63 и 54 ничего не сказали, а там такие работы идут!!!!!
ответить

Пользователь

21 минуту назад
А когда будет капитальный ремонт в школе 35???? Окна деревянные, трубы постоянно прорывает, классы в ужасном состоянии!!!!! Туалет это вообще отдельная история!!!!! Территория школы заброшена!!!!!!
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Что с тротуаром на улице Кривенкова?
#ремонт дорог
16
Что с тротуаром на улице Кривенкова?

сегодня, 09:32

Общество
Сегодня в Липецке: экскурсия по петровским местам, туроператор в Нижнем парке и спортивная слава
#Сегодня в Липецке
13
Сегодня в Липецке: экскурсия по петровским местам, туроператор в Нижнем парке и спортивная слава

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: адова пробка, паразит в печени и замурованная комната в театре
#вечЁрка #пробка #операция
7
Липецкая вечЁрка: адова пробка, паразит в печени и замурованная комната в театре

вчера, 20:23

Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На двух улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 20:20

Общество
Иван Мычелкин: «Я узнал о начале работ на сселковской развязке только вчера вечером»
#дорожный ремонт
54
Иван Мычелкин: «Я узнал о начале работ на сселковской развязке только вчера вечером»

вчера, 17:45

Общество
Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»
#Эдуард Брагин
41
Главу Лев-Толстовского района исключили из партии «Единая Россия»

вчера, 17:34

Общество