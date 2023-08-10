Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: встреча с писателем и чем липчане шокируют работодателей на собеседованиях

5 700
#Сегодня в Липецке
Сегодня в Липецке: встреча с писателем и чем липчане шокируют работодателей на собеседованиях

Рассказываем все самое необходимое про наступивший четверг.

Без дождя

Погода в Липецке будет точь-в-точь, как вчера: температура 27-29 градусов, осадки не предвидятся.

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Отключения воды

В связи с ремонтными работами на сетях с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц И.Франко, 2, 4, 6, 8; Меркулова, 18, 20, 22, 24, 26; Ушинского, 18; проспекта 60 лет СССР, 25; Бульвара Есенина, 7а, 16а, 16б. В это же время неудобства испытают жители частного сектора на улицах 20-го Партсъезда, Арктической, Красной, Маяковского, И. Франко, Тульской, Доменщиков.

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С10:00 и до окончания работ перекроют водоснабжение на улицах Военный городок, №№ 1/17, 1/196, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 81, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161, 163, 163/1, 186, 196; Игнатьева, 39, 41; Космонавтов, 3, 3/1, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6; Терешковой, 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 25, 23, 27, 27а, 25а, 29б, 29а, 31, 33, 35, 31а, вл.33а, 37/1, 37.

Отключения света

Ремонтировать будут и электрические сети, в связи с чем с 9:00 до 16:00 будут вынуждены пережить «конец света» жители улиц Береговой, 370; Скороходова, 3, 19; Металлургов, 1, 3; Молодёжной, 26а, 39, 39а, 43, 44; Огородной, 18а, 34; Ситовской, 14; Цемзаводской, 3, 4; площадь Металлургов, 1. В это же время обесточат улицу Скороходова в селе Ситовка, дома №№ 243, 302 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 446 в садоводчестве «Сокол-1»,

Полностью оставят без света улицы Баумана, Родниковую, садоводчества «Речное», насосную станцию в садоводчестве «Сокол-3».

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С 12:00 до 16:00 не будет света в доме на Чаплыгинском шоссе, 2; в селе Введенка на улице Карбышева, 62.

Пробки

С каждой минутой машин на улицах Липецка становится всё больше и вероятность пробок возрастает. Но в Липецке не бывает таких заторов, которые было бы невозможно объехать. Нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут. Желаем вам сегодня никуда не опоздать!


Встреча с писателем (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 18:00 состоится творческий вечер настоящего писателя.

Платон Беседин из Севастополя - автор романов «Дети декабря», «Книга Греха», «Учитель», сборника рассказов «Рёбра», а также книг публицистики «Дневник русского украинца» и «Почему русским нельзя мечтать?», лауреат премии им. А. И. Казинцева. Его произведения переведены на турецкий, сербский, английский, украинский языки.

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Платон Беседин. Фото vk.com

Гость расскажет о своём творчестве поделится философскими мыслями. А перед началом встречи тон гостям задаст литератор Алёна Иванкова из Евпатории. Она проведёт мастер-класс по написанию текста в потоке, даст упражнения для вдохновения и замотивирует липецких авторов на творчество.

Вход свободный

«Премудрый и пресветлый Серафим» (6+)

В Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) открылась новая выставка ыставка «Премудрый и пресветлый Серафим…», посвященная 120-летию одного из самых известных и почитаемых святых православного мира — преподобного Серафима Саровского. Она рассказывает о почитаемом старце Серафиме, известном всей России задолго до своего прославления, о Саровских торжествах 1903 года и возвращении его мощей в Дивеевский монастырь (1991 год).

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На выставке представлены предметы из фондов ЛОКМ и частных коллекций: иконы преподобного Серафима начала XX века, фотографии прижизненных изображений старца Серафима, книги о нем, изданные в конце XIX — начале XX века. Впервые экспонируются альбом начала XX века «Саровская пустынь», хранящийся в фондах ЛОКМ, и копии фотографий, размещенных на его страницах, а также дореволюционная деревянная скульптура, изображающая преподобного Серафима, фотографии с торжественного прославления, состоявшегося в 1903 году, медальоны и памятные жетоны, выпущенные к этим торжествам.

Расписание садоводческих маршрутов скоро изменится

Правда, не сегодня, а в сентябре, но знать об этом нужно заранее, чтобы скорректировать свои планы. Городской департамент трнаспорта информирует, что в сентябре и октябре автобусы в сады будут ходить пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. На линии будут выходить 18 автобусов в будние дни и 20 - в выходные.

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Подробную информацию о расписании движения транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону (4742) 31-00-82. Также время отправления автобусов по маршрутам от конечных размещено на официальных сайтах департамента транспорта www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

Странности на собеседовании

На собеседованиях при трудоустройстве жители Липецка нередко слашат странные вопросы. Как выяснили специалисты SuperJob, большинство из них касается заработка – 13%. «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»; «Что такое оклад?»; «Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?».

Вопросы о питании и расписании приема пищи в рабочее время удивили 7% рекрутеров. Парадоксальные вопросы о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании застали врасплох также 7% представителей компаний. Столько же рекрутеров недоумевают от расспросов про руководство: состоит ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.

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4% работодателей сталкивались со странными вопросами об объемах работы. 4% приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем занимается компания. По 2% представителей компаний удивляли вопросы о дресс-коде и отношении к вредным привычкам работников.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер. Знакомим вас с наиболее любопытными.

«Развод по геймерски». Франция, 2023. Комедия. Режиссёр Хьюго П. Томас (18+)

В свои 14 лет Джордан и Патрик пережили настоящую трагедию: у них сломался их любимый «Плейстейшен». Казалось бы, не велика потеря, но в глуши на Юге Франции достать новую игровую консоль не так-то просто. Отчаянные времена требуют отчаянных мер: парни решают симулировать страшную болезнь и открыть онлайн сбор средств на лечение, которые, конечно же, пойдут на покупку новой приставки. Ставки высоки: ведь если об их афере узнают, парням уже явно будет не до игр! 

В ролях: Ванесса Паради, Эван Бурдель, Ноа Зандуш.

«Два, три, Демон, приди!». Австралия, 2023. Фильм ужасов. Режиссёр Денни Филиппу (18+)

Древний ритуал, призывающий в наш мир заблудшие души, превратился в экзотическое развлечение на вечеринке. Правила просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить призрака в свое тело. Главное –  уложиться в 90 секунд. Стоит нарушить ритуал, и портал уже не закрыть. Сознание участников наводнят кошмары, и живые позавидуют мертвым. 

В ролях: Софи Уайлд, Джо, Берд, Александра Йенсен

«Запертый заживо». Германия, 2022. Триллер, комедия. Режиссёр Лукас Ринкер (18+)

Архитектор Франк приходит в себя после потери сознания в кабинке уличного биотуалета. Он оказывается в ловушке и не может выбраться из неё. Но это не самая большая проблема. Кабинка лежит на дне котлована, в который заложено взрывное устройство. На то, чтобы выбраться, у Франка есть всего один час.

В ролях: Гедеон Буркхарт, Томас Нихаус, Микаэла Шефер.

Дорогие липчане! Независимо от того, находитесь, ли вы на работе или на отдыхе, не забывайте про новости. Липчанам сделать это просто – все самое интересное и полезное собрано о одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы ничего не пропустите. Ждём вас 24/7 снова и снова.

5 700
#Сегодня в Липецке

Комментарии (5)

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Большинство рекрутеров

5 минут назад
не удивлялли вопросы почему у них грязные зп в размере 25-30 рублей и как эти копейки нужно выживать?
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Игрок

14 минут назад
Погода хорошая, еще 2 дня и опять выходные.
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Смит

28 минут назад
Очень странные вопросы. Чем занимается компания? Какие объёмы работы? И какое оборудование, а вернее его качество, на рабочем месте? Совсем крепостные от рук отбились. Ещё вопросы какие-то барину задавать стали.
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Честно

46 минут назад
Прокатите писателя через Сселки. Будет рассказывать стихи в пробке.
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Электорат

сегодня, 07:28
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить
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