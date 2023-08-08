Бывшего оператора пункта выдачи заказов «OZON» обвиняют в присвоении товаров и возвращении пустых коробок

В Ельце направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летней женщины, которую обвиняют в мошенничестве на 47 385 рублей.

В Ельце направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летней женщины, обвиняемой в хищении товаров из пункта выдачи заказов «OZON».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ельчанка с 10 октября 2022 года по 1 февраля 2023 года работала оператором в пункте выдачи заказов «OZON» на улице Костенко.



По версии следствия, в один из дней с 2 по 6 ноября 2022 года в период работы пункта выдачи заказов оператор присвоила не полученный заказчиком товар, вернув пустые упаковочные коробки. Оператор похитила легинсы за 649 рублей, комплект трусов за 417 рублей, толстовку за 1530 рублей, водолазку за 997 рублей, колготки за 1299 рублей, а всего товаров на 4 892 рубля.

Следствие полагает, что в один из дней с 7 по 14 декабря 2022 года женщина также вернула пустую упаковочную коробку с пояснением о том, что данный товар якобы находится в этой упаковочной коробке, но не был получен заказчиком. Но на этот раз она уже похитила смартфон «Realme» за 17 990 рублей.



С 27 декабря 2022 года по 5 января 2023 года по той же схеме была похищена видеокарта за 10 900 рублей. Со 2 по 3 января оператор похитила умные часы за 7547 рублей, с 7 по 8 января 2023 года она присвоила спортивный костюм за 2 127 рублей, футболку за 995 рублей, олимпийку за 1 330 рублей, спортивный костюм за 1 604 рубля, а всего товаров на общую сумму 6 056 рублей.



Всего же за время своей работы оператор причинила ООО «Интернет Решение» материальный ущерб на 47 385 рублей.



В ходе следствия ельчанка полностью признала вину и рассказала, что в конце сентября 2022 года на сайте «Авито» увидела объявление, что в пункт выдачи заказов интернет-магазина «Озон» требуются операторы и откликнулась на данную вакансию. В ее обязанности входил прием товаров, выдача товаров, и возврат товаров. Все действия с товарами проходили через специальную программу «ПВЗ Озон», установленную на рабочем компьютере.



В начале декабря у нее в программе высветилось, что закончен срок хранения смарт-часов «Хонор» и она решила их похитить: открыть упаковку, достать часы, а пустую упаковку отправить в сортировочный центр «Озон». Тогда она отключила камеры видеонаблюдения, установленные в пункте выдачи заказов, и распаковала коробку с часами, часы достала и положила себе в сумку, а коробку запаковала обратно и положила на место, после чего включила камеры видеонаблюдения, и когда приехал автомобиль «Озон», она пустую коробку из-под смарт-часов «Хонор» отправила назад в сортировочный центр как не полученный заказ. После этого на сайте объявлений женщина разместила объявление о продаже часов за 5000 рублей, и продала их неизвестному мужчине.



Спустя около недели на своем рабочем месте оператор присвоила сотовый телефон, у которого также закончился срок хранения: она также открыла упаковку, достала из нее телефон, а пустую упаковку отправить в сортировочный центр. После чего на сайте объявлений она разместила объявление о продаже сотового телефона за 10 000 рублей, и продала его неизвестному мужчине.



В начале января 2023 года оператор уже с помощью своих аккаунтов, зарегистрированных на принадлежащие ей абонентские номера, заказала себе вещи: толстовку, футболку, два спортивных костюма, колготки, набор трусов, олимпийку, леггинсы, водолазку и другие товары. А когда через несколько дней товары пришли в пункт выдачи заказов «Озон», часть она также решила похитить, а именно распаковать коробки, достать из тех товар, а после отправить те как пустые.



По той же схеме она присвоила видеокарту, у которой закончился срок хранения — её она продала на сайте объявлений за 7 000 рублей.

Но вскоре поступила жалоба из «Озон», так как много пустых возвратов. Так же выяснилось, что исчезновение товаров происходит в смену одного сотрудника. Тогда ельчанка призналась работодателю, что это она забирала товар, а пустые коробки отправляла обратно, после чего ее уволили. Работодатель также написала заявление в полицию.



Со стоимостью похищенного товара на 47 385 рублей ельчанка согласна. Сотовый телефон и видеокарту она продала, смарт-часы она в последующем выкупила у неизвестного мужчины и выдала полицейскому, также она отнесла в полицию и остальные вещи: толстовку, футболку, два спортивных костюма, колготки, олимпийку, легинсы, водолазку. Набор трусов женщина не вернула — она его уже использовала.



Действия теперь уже бывшего оператора «OZON» квалифицированы следствием по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана. Ельчанке грозит до двух лет лишения свободы.