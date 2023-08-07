В Сеелках отключат холодную воду

Причиной временного отключения холодной воды 8 августа станут ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в двух районах, сообщили в компании.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся Сселки – детский сад № 37 по улице 300-летия Флота России, владение 2, частный сектор улиц Комарова, Апраксина, Краеведческой, 300-летия Флота России, Кольцова, Заповедной, братьев Сенявиных, Алексея Мартынова. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах и помещениях №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 4/8, 5, 5а, 5 ст.1, 5 ст.2, 5 ст.3, 5б, 5в/1 в переулке Попова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 9, 10, 12, 12а по улице Нестерова, №№ ст. 25, 57, 116, 116а, 116б, 116/2, 116/3, 162, 164, 164 ст.1, 164/1, 164а, 164б, 164б лит.ж, 164в, 164г по улице Тельмана. Воду подвезут по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



