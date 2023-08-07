Общество
44 минуты назад
МБУ «Липецкгорсвет» ищет художников для украшения уличных шкафов со своим оборудованием
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Первые десять коммуникационных шкафов разрисовали профессиональные художники.
— Нравятся рисунки? Умеешь создавать подобные? Хочешь, чтобы твой эскиз появился на улицах Липецка? — такие вопросы появились на странице МБУ «Липецкгорсвет» во «Вконтакте».
На представленных фотографиях — десять коммуникационных шкафов, раскрашенных профессиональными художниками, которым городское предприятие купило кисти и краски. Один из шкафов расписан под телефонную будку, на другом нарисован Марти — зебра из мультфильма «Мадагаскар», на третьем — знаменитый танец Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива» Квентина Тарантино.
— Мы запускаем конкурс! До 31 августа ждем от всех желающих в личные сообщения макеты для украшения коммуникационных шкафов. 1 сентября мы выберем лучшие работы, а 4 сентября объявим победителей, творения которых увидит весь город, — рассказали GOROD48 в МБУ «Липецкгорсвет».
На представленных фотографиях — десять коммуникационных шкафов, раскрашенных профессиональными художниками, которым городское предприятие купило кисти и краски. Один из шкафов расписан под телефонную будку, на другом нарисован Марти — зебра из мультфильма «Мадагаскар», на третьем — знаменитый танец Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива» Квентина Тарантино.
— Мы запускаем конкурс! До 31 августа ждем от всех желающих в личные сообщения макеты для украшения коммуникационных шкафов. 1 сентября мы выберем лучшие работы, а 4 сентября объявим победителей, творения которых увидит весь город, — рассказали GOROD48 в МБУ «Липецкгорсвет».
3 160
коля
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