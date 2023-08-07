Общество

44 минуты назад

МБУ «Липецкгорсвет» ищет художников для украшения уличных шкафов со своим оборудованием

3 160
МБУ «Липецкгорсвет» ищет художников для украшения уличных шкафов со своим оборудованием

Первые десять коммуникационных шкафов разрисовали профессиональные художники.

— Нравятся рисунки? Умеешь создавать подобные? Хочешь, чтобы твой эскиз появился на улицах Липецка? — такие вопросы появились на странице МБУ «Липецкгорсвет» во «Вконтакте».

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На представленных фотографиях — десять коммуникационных шкафов, раскрашенных профессиональными художниками, которым городское предприятие купило кисти и краски. Один из шкафов расписан под телефонную будку, на другом нарисован Марти — зебра из мультфильма «Мадагаскар», на третьем — знаменитый танец Умы Турман и Джона Траволты из «Криминального чтива» Квентина Тарантино.

Мы запускаем конкурс! До 31 августа ждем от всех желающих в личные сообщения макеты для украшения коммуникационных шкафов. 1 сентября мы выберем лучшие работы, а 4 сентября объявим победителей, творения которых увидит весь город, — рассказали GOROD48 в МБУ «Липецкгорсвет».
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Комментарии (3)

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коля

2 минуты назад
фантазий до горы там банкомат нужен в этой штуке .перешел на красный сразу плати .
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коля

6 минут назад
гаишник наресованый .люмисцентной краской .ну было же картонных ставили .и машины картонные были .как они только ездили на картонных не понятно .
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коля

16 минут назад
гаишника наресуйте .во тема будет .и полезно для пофилактики дтп..дурак зебру увидит ночью .и что будет .
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