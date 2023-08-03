Пожар вспыхнул в главном корпусе городской больницы №3

К больнице прибыли 14 пожарных расчетов.



Вечером 2 августа в главном корпусе городской больницы «Свободный Сокол» возник пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



К больнице были стянуты 14 пожарных расчетов, автолестница, коленчатый подъемник и бригада спасателей. Однако их помощь не понадобилась — огонь потушили до прибытия экстренных служб. Площадь возгорания составила один квадратный метр.



В тот же вечер горела кухня квартиры в девятиэтажном доме на площади Мира. Четыре отделения пожарных спасли пять человек, и 15 — эвакуировали. Кухню пожарные потушили — она горела на площади в пять квадратных метров.



В Сселках вчера горел электросчетчик на бетонном столбе, а в селе Плеханово Грязинского района — мусор в неэксплуатируемом здании, в селе Волово на улице Советской сгорели 100 квадратных метров утеплителя и 24 квадратных метра кровли здания.

