41-летняя женщина оскорбила подравшуюся с её дочерью из-за парня 15-летнюю девочку

Мать оштрафовали на 3000 рублей.

В Добринском районе суд оштрафовал безработную 41-летнюю женщину на 3 000 рублей за оскорбление 15-летней девочки: в прокуратуру с заявлением на оскорбительные действия в адрес дочери обратилась мать девочки-подростка.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, причиной разборок стала подростковая любовь: 15-летняя девочка и юная дочь 41-летней женщины до этого подрались из-за парня, после чего мать сначала позвонила и оскорбила 15-летнюю девочку, а в ночь на 1 мая в своем в приложении «Telegram» записала и отправила девочке обидное голосовое сообщение в нецензурной форме.



В результате на вступившуюся за дочь женщину составили протокол по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и оштрафовали на 3000 рублей.



Но обиженная девочка в такой ситуации может рассчитывать и на компенсацию морального вреда.