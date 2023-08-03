Происшествия

42 минуты назад

41-летняя женщина оскорбила подравшуюся с её дочерью из-за парня 15-летнюю девочку

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#оскорбление #дети #драка
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41-летняя женщина оскорбила подравшуюся с её дочерью из-за парня 15-летнюю девочку

Мать оштрафовали на 3000 рублей.

В Добринском районе суд оштрафовал безработную 41-летнюю женщину на 3 000 рублей за оскорбление 15-летней девочки: в прокуратуру с заявлением на оскорбительные действия в адрес дочери обратилась мать девочки-подростка.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, причиной разборок стала подростковая любовь: 15-летняя девочка и юная дочь 41-летней женщины до этого подрались из-за парня, после чего мать сначала позвонила и оскорбила 15-летнюю девочку, а в ночь на 1 мая в своем в приложении «Telegram» записала и отправила девочке обидное голосовое сообщение в нецензурной форме.

В результате на вступившуюся за дочь женщину составили протокол по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме) и оштрафовали на 3000 рублей.

Но обиженная девочка в такой ситуации может рассчитывать и на компенсацию морального вреда.
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#оскорбление #дети #драка
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Комментарии (2)

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it_happens

26 минут назад
Новость дня!
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Липчанка

35 минут назад
С ума посходили, поменялись ролями с мальчиками и мужчинами. Девушки, женщины это они должны драться из-за вас, а не вы из них!!!
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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