Поздравить липчанку со 100-летием сегодня пришли около 30 человек

Вековой юбилей 2 августа отпраздновала Антонина Попова со станции Казинка.

Жительница станции Казинка Антонина Попова сегодня отметила вековой юбилей.



Как рассказала GOROD48 соцработник Светлана Попова, поздравить женщину с юбилеем сегодня пришли около 30 человек, в том числе родственники, соседи, знакомые и официальные делегации.



Антонина Попова была старшей дочерью в многодетной семье, в которой было 7 детей. В Липецк она приехала жить из Подольска – здесь вышла замуж, родила двоих сыновей, которых мать пережила. Сейчас у женщины шесть внуков, уже есть правнуки.



Липчанка всю жизнь проработала на станции Казинка. Юбилярша говорит, что по долгу службы сталкивалась с Михаилом Гулевским в самом начале его карьеры, а когда тот стал мэром Липецка, он как-то в шутку сказал женщине: «Ну что, Антонина Васильевна, главнее тебя стал?!»



В 100 лет Антонина Попова выписывает газеты и журнал, посвященный здоровому образу жизни. А еще долгожительница активно пользуется интернетом, мессенджерами.



У женщины – две кошки и собака.



— Антонина Васильевна разгадывает кроссворды, в курсе всех новостей и вообще очень любознательный человек и эрудированная личность! — Говорит о своей подопечной Светлана Попова.