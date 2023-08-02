Происшествия

58 минут назад

31-летний мужчина оформил три микрозайма на 27 000 рублей и свалил всё на мошенников

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#ложный донос #мошенничество
31-летний мужчина оформил три микрозайма на 27 000 рублей и свалил всё на мошенников

Возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

Ещё 4 мая в полицию обратился 31-летний житель Добровского района, который сообщил, что на его имя неизвестные оформили микрозаймы. Мужчина пояснил, что до этого он потерял телефон, где хранились его персональные данные, и этим воспользовались мошенники.

Но в ходе проверки выяснилось, что мужчина сам в 2021 году оформил на сайте три микрозайма на общую сумму около 27 000 рублей. Деньги потратил. А спустя два года при оплате товаров он обнаружил, что на его карте отсутствуют деньги, которые у него были списаны со счёта по постановлению судебных приставов за неуплату по микрозаймам.

«Испугавшись гнева жены, мужчина рассказал ей вымышленную историю о том, как он стал жертвой злоумышленников. А потом по совету супруги мужчина обратился в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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#ложный донос #мошенничество

Комментарии (2)

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Гость

35 минут назад
Как же надо бояться гнева жены что лучше присесть. Во девахи у нас водятся.
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теперь

37 минут назад
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы и Испуг от гнева жены
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