31-летний мужчина оформил три микрозайма на 27 000 рублей и свалил всё на мошенников

Возбуждено уголовное дело о ложном доносе.

Ещё 4 мая в полицию обратился 31-летний житель Добровского района, который сообщил, что на его имя неизвестные оформили микрозаймы. Мужчина пояснил, что до этого он потерял телефон, где хранились его персональные данные, и этим воспользовались мошенники.



Но в ходе проверки выяснилось, что мужчина сам в 2021 году оформил на сайте три микрозайма на общую сумму около 27 000 рублей. Деньги потратил. А спустя два года при оплате товаров он обнаружил, что на его карте отсутствуют деньги, которые у него были списаны со счёта по постановлению судебных приставов за неуплату по микрозаймам.



«Испугавшись гнева жены, мужчина рассказал ей вымышленную историю о том, как он стал жертвой злоумышленников. А потом по совету супруги мужчина обратился в полицию», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.