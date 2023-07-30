В Липецкой области отмечают День ВМФ

Сегодня во всех районах региона проходят торжественные митинги и шествия в честь Дня военно-морского флота



В городе воинской славы Ельце прошло построение служивших в ВМФ и возложение цветов к вечному огню. Также в Ельце прошел автопробег.



В Липецке моряки построились и возложили цветы к памятнику Петру Великому и венки на площади Героев.



В Нижнем парке для моряков прошел праздничный концерт местных исполнителей и выступили артисты театра танца «Казаки России».



Празднования Дня ВМФ прошли во всех райцентрах области.