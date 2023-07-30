Общество

32 минуты назад

В Липецкой области отмечают День ВМФ

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#День ВМФ
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В Липецкой области отмечают День ВМФ

Сегодня во всех районах региона проходят торжественные митинги и шествия в честь Дня военно-морского флота

В городе воинской славы Ельце прошло построение служивших в ВМФ и возложение цветов к вечному огню. Также в Ельце прошел автопробег.

В Липецке моряки построились и возложили цветы к памятнику Петру Великому и венки на площади Героев.

В Нижнем парке для моряков прошел праздничный концерт местных исполнителей и выступили артисты театра танца «Казаки России».

Празднования Дня ВМФ прошли во всех райцентрах области.
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#День ВМФ
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