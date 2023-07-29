Погасить кредит досрочно: выгода и подводные камни

Кредиты и займы стали привычным явлением – их берут для покупки квартиры или автомобиля, кредиты помогают обзавестись дорогой бытовой техникой, отремонтировать квартиру, даже съездить в отпуск. Сегодня различные займы есть у большинства экономически активных жителей. И пока одни оформляют кредит, другие после получения займа ищут способ быстрее избавиться от бремени перед банком. GOROD48 расскажет, на что обратить внимание, если решили расплатиться по кредиту раньше срока.

По данным Центробанка РФ, задолженность по кредитам на одного экономически активного жителя Липецкой области в начале 2023 года (на 1 февраля) составляла 261,3 тысячи рублей. Досрочное погашение кредита доступно всем заемщикам. И если несколько лет назад практически в каждом кредитном договоре банки предусматривали пункт, что обладатель кредита должен будет заплатить какие-либо штрафные санкции при досрочном погашении, с 2011 года закон запретил удерживать штраф с банковских клиентов. Сегодня клиент финансовой организации может досрочно погасить любой кредит, который он взял для личного, семейного, домашнего и другого использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Однако, желая закрыть долг, необходимо обратить внимание на соблюдение требований банка, указанных в договоре. Таким образом удастся избежать неприятных ситуаций.

Сперва напомним, как можно уменьшить свой долг перед банком. Можно полностью погасить долг, а можно выплатить части кредита. При частичном погашении можно уменьшить ежемесячную сумму или сократить сроки кредитования – вариант выбирает клиент. Так, если зарплата небольшая, можно уменьшать сумму ежемесячной выплаты, но оставить общий срок кредитования, а если клиент стабильно получает крупные вознаграждения, то стоит рассмотреть вариант сокращения срока выплат.

Нюансы и ошибки досрочного погашения

Прежде всего, необходимо изучить подписанный во время оформления займа договор. В нем должны быть прописаны все условия досрочного погашения задолженности. У разных банков могут быть свои требования. Например, одни финансовые организации разрешают вносить досрочно всю сумму остатка, другие ограничивают разовую сумму переплаты. Некоторые банки могут поставить срок, когда можно внести досрочный платеж – например, только через четыре или шесть месяцев регулярных платежей.

Одна из ошибок – клиент кладет на счет сумму, которую хочет выплатить досрочно и считает, что банк сам все спишет за один раз. Чтобы кредитор учел досрочные платежи, необходимо официально предупредить банк о погашении. Если планируете закрыть кредит полностью, следует взять в банке расчет, какую сумму требуется доплатить – со всеми копейками на день списания платежа. При частичном погашении долга нужно сообщить, какую сумму внесете на счет. А банковские работники должны сообщить о новом графике и размере платежей. В обоих случаях кредитора потребуется уведомить официально – чаще всего требуется написать уведомление. Период от официального заявления до погашения может составить до 30 дней – сроки устанавливает банк.

Еще один подводный камень для заемщиков. При частичном погашении они забывают, что сумма сверх ежемесячного платежа на означает сам ежемесячный платеж. Это разные выплаты. То есть, если вы решили погасить досрочно часть кредита, обязательно внесите и сумму текущего платежа. Например, вы оплачиваете кредит пятого числа каждого месяца. Если вы осуществите досрочное погашение третьего числа, то уже через два дня вам необходимо будет вновь пополнить счет в размере ежемесячного платежа для своевременного погашения. Если вы захотите погасить часть долга в день выплаты, сперва оплатите ежемесячный платеж, а затем – дополнительную сумму.

Досрочная выплата при отсутствии финансового резерва – также распространенная ошибка. Погашать сверх ежемесячного платежа хорошо, но нужно оценивать свои силы. У вас должна быть финансовая подушка в размере 2-3, а лучше 6 ежемесячных платежей по кредиту. Это на случай, если вас или супругу уволят с работы, предприятие временно окажется в простое, вы заболеете, затопят соседи сверху и пр. Могут быть разные форс-мажорные обстоятельства, которые не освободят от ежемесячного платежа по кредиту. Однако при комфортном платеже займа досрочное погашение поможет снизить переплату в виде оплаты банковских процентов – бояться этого инструмента не стоит.

Когда гасить кредит досрочно невыгодно

Встречаются и такие ситуации, когда платежи по плану оказываются выгоднее переплаты. Например, если та же ставка по ипотеке или автокредиту ниже, чем ставка по банковскому вкладу. В этом случае свободные деньги лучше отправлять на вклад. Как только ситуация изменится - накопленные деньги перевести на досрочное погашение кредита.

При займе с аннуитетными платежами (равными суммами каждый месяц) гасить кредит обычно выгодно в первой половине срока кредитования. Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним. При досрочном погашении во второй половине такого кредита экономии не будет, так как в это время уже выплачивается основной долг.

Еще один момент при досрочной выплате долга - риск ухудшения кредитной истории. Если клиент часто берёт кредиты и погашает их раньше установленного договором срока, это будет расцениваться банком как действие с целью получения коммерческой прибыли, что может привести к отказу и сложностям с оформлением новых займов.