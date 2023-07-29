Выходные в Липецке: погода готовит испытания, липчане всё равно хотят насыщенного отдыха

Рассказываем самое главное про наступивший уикенд.

Погода подкинет проблем?

Сегодня в городе прохладно для середины лета – 22-24 градуса, но главные проблемы может доставить непогода. Синоптики обещают сильные дожди и грозы. Спасатели ГО и ЧС уточняют, что возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, град. Готовимся пережить сегодняшний день, как осаду.







Как пережить непогоду

Прежде всего, советуем не выходить из дома без крайней нужды. Да, на выходные хочется большего, но день в кругу семьи – это тоже неплохо.

Рекомендуем воздержаться от поездок по грибы и на рыбалку – если ваша машина увязнет в лесу или чистом поле, сегодняшний день вы запомните на всю жизнь.

Раз уж вышли на улицу, будьте внимательны. Старайтесь не ходить рядом со старыми деревьями, плохо закреплёнными рекламными конструкциями и т.д. В любой момент вам может что-либо «прилететь». Автомобили тоже не ставьте рядом с деревьями – возможно, сегодня мы ещё будем вести печальную статистику по повреждённым машинам.

Не отправляйте детей на улицу одних!







Плотно закройте окна и двери в квартире. Если рядом будет бушевать гроза, лучше выключить свет, а домашние электроприборы вынуть из розеток.

Отключения воды

Кому-то выходные могут не понравится ещё и потому, что при возможном обилии влаги на улице в своих домах и квартирах они останутся без холодной воды.

В связи с плановыми ремонтными работами в субботу, 29 июля, с 10:00 до 20:00 закрутят вентили на улице Энергостроителей, 17, 17б, 17в, 20, а также в частном секторе улиц Большие ключи, Кольцевой, Трудовой, Фрунзе. В это же время без воды останется частный сектор в посёлке Матырском на улицах Ануфриева, Барабанщикова, Басинского, Бахаева, Граниной, Дальней, Знаменского, Красивой, Полунина.







В воскресенье, 30 июля, с 10:00 до окончания работ будут вынуждены испытать временные неудобства жители улиц Водопьянова, 21, 21а, 21б, 21в; Папина, 2б; Потапова, 10, 12, 12а, 14, 16, П. Смородина, 1; Союзной, 1б, 3, 1г, 2а/1, 5/1, 5а; а также частного сектора на улицах Автодорожной, Алфавитной, Киевской, Шахматной, в переулках Бытовом, Верещагина, Верхнем, Малом, Ландшафтном, Технологическом.

Плановых отключений света не предвидится.

Пешком по Липецку, если позволит погода

Важно понимать, что запланированные и описанные ниже мероприятив в Липецке под открытым небом могут не состоятся или быть перенесены на другой срок в случае непогоды. В том числе – пешая экскурсия «По бывшей улице Дворянской». Готовили ей сотрудники Липеццкой областной универсальной научной библиотеки, которые немало знают обо всём, в том числе – об истории родного края.







Сбор запланирован на 12:00 возле Христорождественского собора, после чего участники пройдут по улице Ленина, когда-то носившей название Дворянская. Участие в экскурсии бесплатное.

Памяти педагога

Если уж гарантировано пользоваться знаниями и интеллектом работников ЛОУНБ, то лможно это сделать в самой библиотеке на улице Кузнечной, 2.



К. Ушинский



Например, здесь работает выставка редких изданий «Наставник русского учительства» к 200-летию со дня рождения великого педагога К. Ушинского. В неё входят книги,, изданные в том числе и при жизни педагога, а также разнообразная литература как из-под пера самого выдающегося учителя, так и его учеников.

48 талантов

Развлекательные мероприятия для липчан подготовлены на оба дня. Другое дело, что часть из них могут отменить в случае ненастья. Но давайте верить в лучшее.

В парке Победы 29 июля в 17:00 запланированы посиделки липчан с гармошками, песни и частушки в рамках музыкального проекта «Играй, гармонь!» (6+). После этого в 18:00 на главной сцене парка должны пройти смотрины городского конкурса «48 талантов». Дети» (0+). Самые перспективные юные певцы, танцоры, циркачи, мастера художественного слова порадуют не только мам и пап, но и всех собравшихся.

В 19:30 – дискотека для всех «Будут танцы» (12+).







На следующий день, 30 июля, в парке Победы в 18:00 конкурс «48 талантов» продолжится выступлениями взрослых исполнителей (6+), а 20:00 – вновь дискотека (12+).

День ВМФ

По традиции в последнее воскресенье июля празднуют день военно-морского флота. По этому случаю в воскресенье в Нижнем парке праздничный концерт (12+) начнётся в 10:00. Для гостей парка выступят лучшие творческие коллективы и исполнители города.







А до этого «морячки» по традиции начнутся на площади Петра Великого – у памятника императору, ставшему основателем российского флота. С самого утра здесь будут собираться с флагами и символикой флота сотни моряков, одетых в парадную форму или тельняшки.

Что ещё в Нижнем парке

30 июля в главном парке центральной части Липецка в 17:00 будут звучать мелодии проекта «Играй, гармонь!» (6+), а в 18:00 Липецкая государственная филармония представит концерт своих артистов под названием «В стиле ретро» (12+).





«Карусель эмоций» (0)

Традиционная программа запланирована в субботу, 20 июля, в Быхановом саду в 18:45. 30 июля она повторится там же в 18:40. В парке Металлургом в 17:00 и в микрорайоне «Европейском» в 19:00.







Для гостей подготовлена семейная анимационная программа «Карусель эмоций» с аниматорами и ростовыми куклами, которые проведут активные детские игры, весёлые конкурсы и увлекательные эстафеты. Липчане смогут принять участие в музыкальных испытаниях и викторинах.

«Сказка» зовёт

Детский парк «Сказка» приглашает 20 июля в 12:00 на мастер-класс «Венок из бумажных бабочек» (0+), а в 13:00 на уроки от городского лагеря профессий «Венок из бумажных бабочек» (0+).







В 17:00 здесь пройдёт семейная анимационная программа «В гостях у Сказки» (0+). На следующие день она повториться в это же время.

Кубок России (12+)

На Зелёном острове продолжается Кубок России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд ветеранов от 35 лет.







Сегодня с 10:00 продолжатся предварительные поединки, а в 15:00 начнутся полуфиналы. Финальные игры и поединки за 3-е место 30 июля с 9:00.

И бесплатно покажут кино

Запланировано на выходных и кино на Липецком городище под дождливым небом – ой, в смысле под открытым небосводом.

Если всё будет хорошо и непогода к тому времени утихомирится, то 29 июля в 20:00 покажут фильм «Любовь зла». Россия, 1998. Комедия. Режиссёр В. Зайкин (16+).

Костя и Вероника любят друг друга. Наступает важный день в их жизни - знакомство невесты с родителями жениха. Однако непредвиденные обстоятельства осложняют это событие...

В ролях: Ольга Сидорова, Максим Аверин, Виктор Сухоруков.

30 июля в 20:00 собираются показать военную драму «Звезда». Россия, 2002. Режиссёр Н.Лебедев (18+).



Кадр их к/ф "Звезда"



Лето 1944 года. Красная Армия приближается к западной границе СССР. В тыл врага отправляют группу разведчиков с позывными «Звезда». Молодые ребята должны выполнить задание, от которого зависит очень многое. И чтобы справиться с поставленной задачей, героям придется пожертвовать очень многим.

В ролях Игорь Петренко, Алексей Панин, Алексей Кравченко.

Дорогие липчане! Желаем вам не просто выстоять в эти выходные, но и по возможности получить от них удовольствие. Чтобы попасть на массовые мероприятия или узнать об их отмене, следите за новостями на GOROD48. В эти дни сайт, как никогда, может стать вашим компасом в изменчивой жизни: чаще заходите и интересуйтесь событиями. Мы работаем 24/7, ждём вас снова и снова.