Общество
24 минуты назад
Перед надвигающейся непогодой мэрия решила спустить Комсомольский пруд
В связи с надвигающейся непогодой управление главного смотрителя решило приостановить работу фонтанов Комсомольского пруда. В пруду откроют шлюзы и понизят уровень воды.
— Это вынужденная мера для увеличения водосброса в период обильных осадков и предотвращения подтопления территории, — сказала заместитель руководителя управления Людмила Кулакова.
По ее словам, как только минует угроза подтопления территории — уровень воды в пруду будет восстановлен, работа фонтанов возобновлена.
Напомним, по прогнозу синоптиков, завтра, во время гроз и дождей, может выпасть треть месячной нормы осадков.
— Это вынужденная мера для увеличения водосброса в период обильных осадков и предотвращения подтопления территории, — сказала заместитель руководителя управления Людмила Кулакова.
По ее словам, как только минует угроза подтопления территории — уровень воды в пруду будет восстановлен, работа фонтанов возобновлена.
Напомним, по прогнозу синоптиков, завтра, во время гроз и дождей, может выпасть треть месячной нормы осадков.