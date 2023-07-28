Общество

24 минуты назад

Перед надвигающейся непогодой мэрия решила спустить Комсомольский пруд

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#дожди #грозы
Перед надвигающейся непогодой мэрия решила спустить Комсомольский пруд
В связи с надвигающейся непогодой управление главного смотрителя решило приостановить работу фонтанов Комсомольского пруда. В пруду откроют шлюзы и понизят уровень воды.

— Это вынужденная мера для увеличения водосброса в период обильных осадков и предотвращения подтопления территории, — сказала заместитель руководителя управления Людмила Кулакова. 

По ее словам, как только минует угроза подтопления территории — уровень воды в пруду будет восстановлен, работа фонтанов возобновлена.

Напомним, по прогнозу синоптиков, завтра, во время гроз и дождей, может выпасть треть месячной нормы осадков.
288
#дожди #грозы

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