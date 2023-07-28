Происшествия

17 минут назад

Задержанного в Нижнем парке с наркотиками 40-летнего липчанина приговорили к четырём годам колонии

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#наркотики
Задержанного в Нижнем парке с наркотиками 40-летнего липчанина приговорили к четырём годам колонии

Мужчина вину не признал и настаивал, что наркотики ему подбросили.

Правобережный районный суд вынес приговор 40-летнему ранее не судимому липчанину по части 2 статьи 228 УК РФ за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Вечером 20 июля прошлого года липчанин был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы по подозрению в совершении административного правонарушения в районе дома №30 по улице Карла Маркса, доставлен в отделение полиции и при досмотре в помещении дежурной части в кармане олимпийки у него нашли обмотанный синей изолентой свёрток. Экспертиза показала, что внутри было 1,01 грамма смеси, содержащей производное N-метилофедрона.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в суде мужчина вину не признал и сообщил, что он с юного возраста являлся потребителем наркотиков. По его словам, 20 июля после распития спиртного с друзьями он возвращался домой через Нижний парк и к нему подошли двое полицейских. На требование сотрудников ППС пройти с ними пьяный липчанин отказался идти, нецензурно выругался, стал сопротивляться, в борьбе упал и ударился. К нему применили специальные средства — наручники.

Липчанин настаивал: в отделе полиции на улице Титова при досмотре у него был обнаружен чужой сотовый телефон, которым он не пользовался, а во внутреннем кармане кофты, закрытой на замок, был найден сверток с веществом, который ему не принадлежит. Но в ходе сопротивления полицейским он не чувствовал, чтобы они закрывали или открывали данный карман. Тем не менее, подсудимый настаивал, что до его задержания сотовый телефон и сверток с веществом при нем не находились. Он предположил, что их ему подбросили.

Но показания подсудимого всё время путались, а вот на его вину указывали и слова свидетелей. Так, его знакомый — хозяин телефона рассказал, что давал свой сотовый для выхода в интернет подсудимому, а вот сам 1,01 грамма «cоли» через приложение в мессенджере не заказывал и из «закладки» не забирал. Эти слова подтвердила и жена хозяина телефона.

Историю о подбросе наркотиков сочли способом защиты от предъявленного обвинения. В результате 40-летнего липчанина приговорили к четырём годам исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
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#наркотики

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