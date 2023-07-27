Происшествия
сегодня, 15:43
Сотрудники ФСБ обнаружили в Краснинском районе нарколабораторию
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Изъяты 30 килограммов готового мефедрона и 1600 литров химических веществ.
Сотрудники УФСБ России по Липецкой области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей на территории частного домовладения в селе Бредихино Краснинского района нарколабораторию.
«Из незаконного оборота изъято более 30 килограммов мефедрона, 1600 литров химических веществ и прекурсоров, а так же оборудование для производства наркотиков», — сообщает пресс-служба управления ФСБ.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
Видео пресс-службы УФСБ
«Из незаконного оборота изъято более 30 килограммов мефедрона, 1600 литров химических веществ и прекурсоров, а так же оборудование для производства наркотиков», — сообщает пресс-служба управления ФСБ.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
Видео пресс-службы УФСБ
260