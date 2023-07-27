Сотрудники ФСБ обнаружили в Краснинском районе нарколабораторию

Изъяты 30 килограммов готового мефедрона и 1600 литров химических веществ.





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Сотрудники УФСБ России по Липецкой области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей на территории частного домовладения в селе Бредихино Краснинского района нарколабораторию.



«Из незаконного оборота изъято более 30 килограммов мефедрона, 1600 литров химических веществ и прекурсоров, а так же оборудование для производства наркотиков», — сообщает пресс-служба управления ФСБ.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.



Видео пресс-службы УФСБ



